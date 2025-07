Giulia Honegger, chi è la ragazza misteriosa nelle ultime foto di Fedez

Ansa Fedez

La vita sentimentale di Fedez continua a essere al centro del gossip: ad alimentare i pettegolezzi è stato lo stesso rapper, che su Instagram ha pubblicato un carosello di foto in cui fa capolino una ragazza misteriosa col volto coperto. Non c’è voluto molto prima che si scoprisse l’identità della giovane donna: si tratta di Giulia Honegger, stilista milanese, già eletta come presunta fiamma dell’artista.

Chi è Giulia Honegger, nuova (presunta) fiamma di Fedez

Smentite le voci sul flirt con Clara, che ha riempito le pagine di cronaca rosa di tutti i giornali, la vita sentimentale di Fedez è tornata di nuovo alla ribalta per una foto “sospetta” pubblicata su Instagram. Il rapper ha infatti condiviso sul suo profilo un carosello con diversi scatti che lo ritraggono in momenti di relax, in compagnia della collega Clara ma anche di una misteriosa ragazza col volto accuratamente coperto.

È bastata una foto a scatenare i rumors su una (presunta) nuova relazione di Fedez: la ragazza in questione è Giulia Honegger, giovane stilista milanese, con la quale il rapper è stato anche pizzicato dal settimanale Chi. Non si conosce molto della vita privata della ragazza: capelli castani, occhi chiari, vive a Milano, dove è cresciuta. Pare che sia una figura emergente nel mondo della moda: è infatti la fondatrice del brand Ayme insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis.

Su Instagram conta più poco più di 14mila follower e tiene il profilo blindato. Ma – come ha rivelato il settimanale Chi – tra i suoi follower compare Angelica Montini, la ragazza per cui Fedez aveva perso la testa prima di sposare Chiara Ferragni.

Le foto di Fedez e Giulia Honegger

Ad alimentare i rumors sul flirt di Fedez anche le foto pubblicate da Chi, che ha mostrato le immagini del rapper e della sua nuova fiamma durante un weekend di relax.

La coppia si è concessa qualche giorno di mare a Marina di Pietrasanta, nello stabilimento balneare Casa Fiori Chiari, di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, tra gli amici più stretti dell’artista. Dopo una cena al Crazy Pizza, il giorno seguente hanno pranzato in riva al mare, si sono divertiti su una tavola da SUP e, nel tardo pomeriggio, lui si è spostato al Twiga Beach per le prove dell’esibizione prevista sabato sera a Viareggio sul palco di Radio Deejay, raggiunto anche da Clara per cantare sulle note di Scelte Stupide.

La collega poi è andata via, mentre Fedez è rimasto con la Giulia. I due sono stati paparazzati anche a Milano a bordo della Ferrari Roma Spider del rapper. Nessuna smentita da parte del diretto interessato, che invece qualche giorno fa è intervenuto per chiarire una volta e per tutte il suo rapporto con Clara: “Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla, ma quando frequento persone che non sono abituate a questa cosa, mi rendo conto che ostacola le relazioni umane. Clara ad esempio non era abituata a vivere la mediaticità. Che poi tra di noi non era successo proprio nulla“.