Giulia Honnegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Honegger e Fedez

Ormai sembrano esserci pochi dubbi riguardo la gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. La conferma è arrivata, in parte, da alcuni video pubblicati nelle Stories del cantante che raccontano momenti di vita quotidiana.

Giulia Honegger incinta, il video di Fedez dopo i gossip

Ormai da settimane si parlava di una possibile gravidanza della fidanzata di Fedez. Di fronte ai gossip però il rapper e la giovane imprenditrice avevano scelto sempre di restare in silenzio. Almeno sino ad oggi quando, all’improvviso, è apparso nelle Stories di Fedez un video molto particolare.

Si tratta di un filmato girato a casa dell’artista in cui lui e la fidanzata sono sdraiati sul divano e abbracciati. In mezzo a loro c’è Maurizio, il nuovo cane che la coppia ha adottato dopo il ritorno di Fedez da Sanremo 2026. Nella clip Fedez accarezza il cagnolino, mentre Giulia Honegger sembra mostrare un dolce pancino.

L’annuncio ufficiale, con post e dichiarazioni, non è ancora arrivato, dunque il condizionale e d’obbligo, ma il video sembra confermare la gravidanza di Giulia Honegger. Fedez dunque sarebbe pronto a diventare papà per la terza volta dopo la nascita di Leone e Vittoria, i figli avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni.

La nuova vita di Fedez e Chiara Ferragni

Proprio l’influencer e imprenditrice digitale, secondo alcune indiscrezione che erano circolate nei giorni scorsi, sarebbe stata già informata dal rapper della gravidanza. La sua reazione sarebbe stata piuttosto tiepida, segno che Chiara considera ormai chiusa e archiviata la storia con Fedez ed è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza.

Al suo fianco infatti oggi c’è José Hernandez, imprenditore colombiano che sarebbe riuscita a conquistare il suo cuore dopo l’addio a Giovanni Tronchetti Provera. Reduce dal divorzio e da una relazione tormentata, Chiara avrebbe trovato con José l’equilibrio che sognava da tempo, così tanto che ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia.

L’arrivo del terzo figlio invece rappresenta per Fedez una nuova svolta nella sua esistenza. Solo un anno fa infatti il rapper era apparso particolarmente provato dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona e le rivelazioni su Angelica Montini

Poi l’incontro con Giulia Honegger e un amore cresciuto lontano dai riflettori, capace di regalargli serenità e felicità come non era mai accaduto prima. Oggi Fedez ha ripreso in mano la sua vita e sembra più felice che mai.

La sua partecipazione a Sanremo 2026 è stata apprezzata da critica e pubblico, mentre il podcast Pulp che conduce con Mr Marra è un successo. Classe 2002, tanto bella quanto riservata, Giulia Honegger è originaria di Milano e si occupa di marketing. Insieme all’amica e collega Lucrezia Savoldi Bellavitis ha fondato il brand di moda Ayme.

Secondo le voci circolate nei giorni scorsi, la coppia sarebbe in attesa di una femmina, ma avrebbe preferito, almeno per ora, tenere la notizia segreta. Come accaduto sin dall’inizio della loro storia, Fedez e Giulia sarebbero decisi a proteggere la loro privacy e vivere questo momento così speciale lontano dai riflettori.