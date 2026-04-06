Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: “A breve l’annuncio”

Il rapper non ha più voglia di nascondersi e tra le storie di Instagram ha mostrato la fidanzata con il pancino in bella vista

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fedez e Giulia Honegger

Non ha più voglia di nascondersi Fedez: il rapper è ormai da qualche tempo che pubblica su Instagram foto che alludono alla gravidanza della compagna Giulia Honegger. E neanche la giovane stilista fa troppo per celare le dolci curve della gravidanza: nella giornata di Pasqua è stata protagonista di alcuni scatti dell’artista, che l’ha immortalata con il pancino ben in vista.

Fedez, su Instagram la foto del pancino di Giulia Honegger

Una foto che poco spazio lascia ai dubbi: nella giornata di Pasqua Fedez era a Forte dei Marmi con gli amici più cari e la compagna Giulia Honegger. Ormai la stilista non ci prova neanche più a nascondere il pancino della gravidanza, ancora non ufficializzata ma ormai sulla bocca di tutti. Il rapper ha postato diversi scatti della sua domenica di festa, tra un pranzo al sole e momenti di relax in spiaggia: fotografa la fidanzata quasi di profilo, a braccia alzate, con una maglia a righe e un paio di jeans, mentre sbuca fuori un pancino appena accennato.

I diretti interessati fino a ora hanno preferito mantenere il massimo riserbo, seminando indizi ma senza dare l’annuncio ufficiale. E la rete sembra non avere dubbi. Del resto i segnali ci sono tutti e sembrano puntare verso una direzione ben precisa: Fedez diventerà papà per la terza volta.

Sembra esserne certo anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che tra le storie non ha lasciato spazio ai dubbi: “A breve lo annunceranno con un post pubblico“, ha scritto parlando della gravidanza della giovane. Secondo il creator la coppia sarebbe pronta anche al matrimonio con una cerimonia in programma per l’estate dell’anno prossimo.

Fedez e Giulia Honegger, si sa già il sesso del bebè

Si rincorrono ormai da settimane le voci della gravidanza di Giulia Honegger: l’indiscrezione è sulla bocca di tutti da parecchio tempo, mentre il rapper non fa altro che seminare indizi tra le storie di Instagram. La scelta di abiti più morbidi e alcuni atteggiamenti della stilista hanno fatto drizzare le antenne ai più attenti, che hanno subito pensato a una dolce attesa.

A lanciare per prima l’indiscrezione era stata Deianira Marzano: “Pare che nella vita di Fedez stia per arrivare qualcosa di davvero speciale”, aveva fatto sapere sul suo profilo. “Secondo alcune voci, la sua fidanzata sarebbe in dolce attesa“, aggiungendo che si tratterebbe di un maschietto.

E anche Fedez non ha fatto che alimentare in questi ultimi mesi le voci che lo vorrebbero papà per la terza volta, dopo la nascita di Leone e Vittoria, i figli avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Sui social il rapper aveva mostrato un momento di quotidianità, mentre si trovavano sul divano, con il loro cagnolino Maurizio tra le braccia. In molti hanno notato un particolare che ha fatto subito scattare il gossip: un pancino appena accennato, ma sufficiente per alimentare dubbi e supposizioni tra i fan più attenti, certi della lieta notizia. Ormai non si attende che l’annuncio ufficiale: pare che sia questione di tempo.