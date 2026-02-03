“Fedez e Giulia Honegger in attesa di un maschietto”: l’indiscrezione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fedez e Giulia Honegger

Si fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che Fedez diventerà padre per la terza volta. Secondo le indiscrezioni la compagna del rapper, Giulia Honegger, sarebbe incinta. È già da qualche settimana che circola la notizia, tanto che gli esperti di gossip sarebbero a conoscenza anche del sesso del bebè in arrivo.

Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger sarebbe incinta

Il condizionale è d’obbligo, ma si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Fedez papà per la terza volta. Dopo Leone e Vittoria, frutto dell’amore con Chiara Ferragni, il rapper aspetterebbe insieme alla compagna Giulia Honegger un maschietto.

Parola di Deianira Marzano, che tra le sue storie di Instagram ha confermato le voci che da qualche tempo si rincorrono sulla coppia. “Pare che nella vita di Fedez stia per arrivare qualcosa di davvero speciale”, ha fatto sapere sul suo profilo. “Secondo alcune voci, la sua fidanzata sarebbe in dolce attesa“, aggiungendo che sarebbe incinta di un maschio. Ovviamente al momento nessuna conferma né smentita da parte di Fedez e della compagna, anche se i gossip sulla presunta gravidanza della stilista milanese continuano a circolare con una certa costanza.

A lanciare lo scoop poche settimane fa il settimanale Oggi: il giornale a metà gennaio aveva reso pubbliche le foto scattate alla coppia in vacanza a St. Moriz, raccontando che l’imprenditrice aveva più volte nascosto la pancia sotto una coperta, gesto che aveva subito attirato l’attenzione di attenti osservatori e curiosi.

“Si stringe in vita una coperta, un gesto rivelatorio? Tra gli amici si sussurra che sia incinta“, scriveva il settimanale solo pochi giorni fa. Il direttore della rivista, Andrea Biavardi, aveva però raccontato in un video di aver ricevuto una smentita dalla diretta interessata che aveva commentato l’indiscrezione, smentendola “categoricamente”: “Manteniamola come un’indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia”, aveva dichiarato il direttore di Oggi.

La storia d’amore di Fedez e Giulia

Dopo la tempesta mediatica che ha segnato la fine dell’era Ferragnez, la storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger è sbocciata come un capitolo di vera rinascita, capace di restituire al rapper un sorriso che sembrava smarrito. La loro relazione è iniziata sotto il segno della discrezione nel luglio del 2025, e piano piano sono usciti allo scoperto, senza però sbandierare il loro sentimento.

I loro sguardi complici, catturati dai paparazzi tra i vicoli di Milano e le fughe romantiche in montagna, raccontano di un’intesa che sembra andare oltre la semplice attrazione fisica. Per Fedez, Giulia sembra essere stata la bussola necessaria per navigare in acque più serene, portando una ventata di “normalità” e stabilità in una vita vissuta costantemente sotto i riflettori.

Lei, imprenditrice ed esperta di moda, sembra essere la persona giusta per il cantante, l’unica che è riuscita a fare breccia nel suo cuore dopo una serie di fugaci flirt. Stando a quanto dichiarato da direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, presente sul set della celebre copertina del magazine scattata all’Ariston: “Fedez era sorridente, ha partecipato alla copertina. Era di buonumore. Credo che con lui ci fosse Giulia, la fidanzata. Lei stava tanto in disparte, ma si vede che gli porta serenità”.