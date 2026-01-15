Fedez aspetta il terzo figlio da Giulia Honegger? Il dettaglio durante le vacanze di Capodanno

Dopo Leone e Vittoria, Fedez starebbe per diventare nuovamente papà. Il dettaglio che non è sfuggito

IPA Fedez e Giulia Honegger

Vacanze di Capodanno sulla neve, ma anche – inevitabilmente – sotto i riflettori, per Fedez. Il rapper è stato infatti avvistato a St. Moritz insieme ai figli Leone e Vittoria e alla nuova compagna Giulia Honegger, 29 anni, con la quale sta facendo coppia fissa da qualche tempo. Un soggiorno che, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbe segnato un passaggio importante nella vita privata dell’artista: quello di una ritrovata stabilità dopo il divorzio e tantissimi flirt passeggeri, suggellata stavolta dalla decisione di condividere momenti familiari con la nuova partner dopo un primo viaggio tutti insieme a Disneyland Paris.

L’amore tra Fedez e Giulia Honegger

Se l’ex moglie Chiara Ferragni ha appena chiuso un capitolo doloroso della sua vita professionale con la recente sentenza di proscioglimento nel caso Pandoro-gate, Fedez sembra del tutto concentrato sulla costruzione di un nuovo equilibrio personale. Le immagini sono quelle di un nuovo nucleo che sta cercando di riconoscersi in una nuova dimensione, non ancora del tutto ricompattato dopo il dolore per la fine rocambolesca del matrimonio arrivata al termine di una crisi profonda, determinata in parte dai grattacapi amministrativi e giudiziari in cui era incappata l’imprenditrice cremonese.

Giulia Honegger viene descritta come una ragazza riservata ma concreta, cresciuta a Milano, diplomata al liceo San Carlo e oggi attiva nel mondo della moda grazie al brand Ayme, fondato insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Un profilo lontano dagli stereotipi dello star system, che viene oggi messo in risalto dalla relazione con uno degli artisti più in vista della nostra musica e prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo una relazione importante alle spalle, l’incontro con Fedez è di certo una svolta non di poco conto.

Fedez aspetta il terzo figlio? L’indiscrezione poi smentita

Proprio durante il soggiorno a St. Moritz, però, c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato, Fedez si sarebbe mostrato coperto da un passamontagna nero, mentre Giulia, avvolta in una coperta stretta all’altezza della vita, avrebbe attirato sguardi e supposizioni. Quel gesto, manco a specificarlo, è stato interpretato da alcuni come un possibile indizio di una gravidanza, alimentando voci sempre più insistenti tra i presenti e nell’entourage della coppia.

Le indiscrezioni parlano di una presunta “dolce attesa”, ma di fronte a queste ipotesi la risposta è arrivata in modo netto. Giulia Honegger ha smentito direttamente le voci, dichiarando che non corrispondono al vero, mentre anche lo staff del rapper ha confermato la linea della prudenza, sottolineando come Fedez non abbia alcuna intenzione di trasformare il gossip in dichiarazioni ufficiali.

Al di là delle solite speculazioni, le immagini che arrivano sono quelle di una vacanza scandita dai ritmi familiari. La coppia avrebbe soggiornato all’Hotel Piz, in un attico spazioso, organizzando le giornate intorno alle esigenze dei bambini. Le mattine dedicate alla scuola di sci, i pranzi condivisi a fine pista e qualche pattinata pomeridiana sul ghiaccio. Giulia sarebbe apparsa particolarmente in sintonia con Vittoria, mentre Fedez si mostrava attento e presente, felice di dedicare tempo e attenzioni ai figli.

Per ora, tra neve e famiglia, Fedez sembra aver scelto un modo diverso di esporsi, molto meno popolare ma più intimo. Forse proprio come avrebbe sempre voluto lui.