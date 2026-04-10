Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Giulia Honegger, che lavoro fa la fidanzata di Fedez

Abbiamo iniziato a conoscerla attraverso gli scatti condivisi sui social di Fedez e i frammenti di quotidianità vissuti insieme. Oggi, però, Giulia Honegger è molto più di una semplice fidanzata per il rapper.

Milanese, riservata e lontana dall’esposizione mediatica, è entrata da tempo nella vita del rapper mantenendo un profilo discreto. Una scelta che, in un panorama sempre più esposto, sembra quasi controcorrente. Resta quindi la curiosità: di cosa si occupa Giulia Honegger?

Giulia Honegger, che lavoro fa

Milanese, classe 2002, Giulia Honegger, pur essendo accanto a uno dei volti più mediatici e chiacchierati del panorama italiano, mantiene un profilo piuttosto riservato. Account Instagram blindato, presenze centellinate nei contenuti di Fedez e interventi in cui difficilmente si espone in prima persona: la sua, però, è una presenza tutt’altro che passeggera nella vita del rapper.

Della sua vita privata si sa ancora poco. Ha studiato al Collegio San Carlo di Milano e, nel 2024, ha iniziato a costruire il proprio percorso professionale come stilista e imprenditrice, scegliendo di muoversi lontano dai riflettori.

Proprio nel 2024 ha infatti fondato, insieme all’amica storica Lucrezia Savoldi Bellavitis, il brand AYME, segnando il primo passo concreto nel mondo della moda attraverso abiti di classe e molto contemporanei.

Un progetto che racconta un approccio preciso: pochi elementi, identità riconoscibile e una comunicazione che non passa necessariamente dall’esposizione personale, ma dal prodotto.

Giulia Honegger, la storia con Fedez

Al netto del suo percorso come imprenditrice, il nome di Giulia Honegger è arrivato al centro del gossip nell’estate del 2025. Dopo un periodo piuttosto complesso per Fedez, l’incontro con Giulia sembra aver segnato l’inizio di una fase più serena.

Oggi i due condividono sempre più tempo insieme, ma non solo. Dopo le prime discrete apparizioni sui social del rapper, i due hanno iniziato a mostrarsi sempre più spesso, nonostante non abbiano mai parlato apertamente del loro rapporto sentimentale.

A parlare sono principalmente i social del cantante: vacanze condivise, momenti dolcissimi sul divano e, durante Natale, sessioni di pacchetti natalizi da mettere sotto l’albero. Nel frattempo, è arrivato anche un nuovo cane, Maurizio. Col passare dei mesi Giulia è anche entrata nella sfera più intima della vita di Fedez, conoscendo i figli Vittoria e Leone e anche Chiara Ferragni, la sua ex moglie.

Secondo alcune indiscrezioni, proprio Chiara sarebbe stata informata in anticipo dei cambiamenti più importanti nella vita del rapper.

E dopo settimane di rumors legati a una possibile gravidanza, è anche arrivata la conferma: per la coppia si apre un capitolo ancora più importante. Fedez ha ufficializzato l’arrivo del loro primo figlio con una foto in cui Giulia mostra il pancino.

Un nuovo fratellino (o sorellina) per Leone e Vittoria e una nuova fase per una coppia che, almeno per ora, continua a muoversi con una certa discrezione, mantenendo un equilibrio tra vita privata e attenzione mediatica.

Nelle stesse settimane, altre voci hanno parlato anche di un possibile futuro insieme ancora più strutturato: durante le festività pasquali, i due avrebbero confidato ad amici e persone vicine l’idea di un matrimonio, ipotizzato per il 2027.