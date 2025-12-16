Fedez, con lui a Sanremo la fidanzata Giulia Honegger: “Lei gli porta serenità”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Fedez e la fidanzata Giulia

Lasciato il clamore mediatico e gli scandali alle sue spalle, Fedez sembra aver iniziato un nuovo capitolo. Il rapper sarà infatti in gara a Sanremo con Marco Masini, e anche la sua relazione con Giulia Honegger procede a gonfie vele: proprio la stilista lo ha accompagnato durante i suoi primi impegni ufficiali nella città dei fiori.

Fedez, Giulia Honegger con lui a Sanremo

Fedez e Giulia Honegger non si nascondono più. La stilista di moda ha infatti scortato il rapper a Sanremo, città in cui l’artista si trova in virtù della partecipazione al prossimo Festival. Una presenza costante e discreta quella della ragazza, come riportato anche dal direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, presente sul set della celebre copertina del magazine scattata all’Ariston.

Se lo scorso anno Fedez aveva scelto di non posare per lo storico scatto, questa volta non si è invece sottratto all’impegno: “Fedez era sorridente, ha partecipato alla copertina. Era di buonumore. Credo che con lui ci fosse Giulia, la fidanzata. Lei stava tanto in disparte, ma si vede che gli porta serenità”. E di calma e tranquillità Federico sembra aver proprio bisogno dopo il polverone che, proprio all’Ariston, lo aveva accompagnato lo scorso anno.

A confermare la presenza della Honegger è stato anche Roberto Alessi, che nel salotto de La volta buona ha fatto sapere: “Giulia era sempre qui, l’abbiamo vista tutti. Lei però se ne è stata sempre molto in disparte, quasi invisibile”. Insomma, il clamore mediatico che accompagnava tutte le uscite dei Ferragnez sembra essere solo un lontano ricordo.

Fedez e Giulia, gli scatti di coppia

Fedez ha preso parte qualche giorno fa a Sarà Sanremo, la finale dedicata alle Giovani Proposte che vedremo sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Nel corso della serata evento, tutti i big che parteciperanno al Festival sono saliti sul palco per presentare in anteprima il titolo del brano in gara: tra loro, anche Federico Lucia, che insieme a Marco Masini porterà alla kermesse la canzone Male necessario.

IPA

Poche ore dopo l’impegno, il rapper è tornato sui social in compagnia della fidanzata Giulia, postando degli ironici scatti di coppia. A bordo di un jet privato, i due si sono mostrati con delle patch anti-occhiaie sul volto, perfette per ridurre la stanchezza accumulata negli ultimi giorni. La ragazza, fasciata in una felpa oversize di colore grigio, si perde tra le braccia del fidanzato, che la bacia teneramente sulla testa.

Uno scatto tenero e semplice, che rappresenta una piccola eccezione alla quotidianità della coppia: dopo la foto pubblicata la scorsa estate per ufficializzare la relazione, Fedez e Giulia avevano deciso di mostrarsi raramente sui social. Solo gli aggiornamenti ad opera dei principali tabloid nazionali avevano offerto prove rassicuranti sullo status della relazione: lo scorso ottobre, ad esempio, il rapper e la stilista erano stati immortalati a Disneyland Paris con i piccoli Leone e Vittoria.

Della stessa Giulia si sa in verità molto poco: la ragazza è una stilista e vive nella città di Milano, ma non sembra amare particolarmente le luci dei riflettori.

