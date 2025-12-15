La Volta Buona, le pagelle del 15 dicembre: il nuovo amore di Fedez (4), la verità su Andrea Delogu e Nikita (5)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Quest’oggi lunedì 15 dicembre, La Volta Buona diventa succursale di Ballando con le stelle. La gara di ballo condotta da Milly Carlucci si avvicina alla finale, in programma il prossimo sabato, e Caterina Balivo rivela al suo pubblico retroscena, segreti e ambizioni dei protagonisti. In studio i giudici, ballerini e anche qualche concorrente. E da Ballando con le stelle si passa al Festival di Sanremo, lontano ma sempre più vicino: sono tante le curiosità sul prossimo Festival svelate in anteprima a La Volta Buona.

Guillermo Mariotto oggi è in buona. Voto: 6

Quest’oggi, inaspettatamente e sorprendentemente, Guillermo Mariotto è di buon’umore. È presente alla discussione, ascolta ed interviene. Attento ai propri interlocutori e non, come al solito, ai fatti suoi, è quasi simpatico. Le sue battute sono sempre velenose ma qualche risata la provocano. Il 6 arriva con la speranza che il giudice implacabile continui così, ad alternare il bastone alla carota.

La verità su Nikita e Andrea Delogu. Voto: 5

Parlando di Ballando con le stelle, non si può naturalmente non citare la presunta storia d’amore tra Andrea Delogu e il suo insegnante di danza Nikita Perotti. I due piccioncini, dopo averlo già comunicato via social (in modo non così chiaro c’è da dire) e averlo ripetuto in trasmissione, ribadiscono di fronte ai microfoni dell’inviato Domenico che no, non stanno assieme.

Anzi, dei due si può persino supporre che Nikita abbia in corso una qualche storia sentimentale che con Andrea non ha nulla a che fare e che stia risentendo di tutti questi dolci pettegolezzi. Si tratta, insomma, di uno di quei casi rari di vera e intensa amicizia tra uomo e donna. Un mito a cui in molti fanno ancora fatica a credere. Noi ci crediamo, ma preferiremmo maggior chiarezza e, per questo, la promozione ancora non c’è.

Rossella Erra, un sorriso contro gli hater. Voto: 7

La giudice popolare Rossella Erra non ci è particolarmente simpatica, ma oggi a lei rivolgiamo tutta la nostra solidarietà. Perché sembra che sul web prosegua imperterrito il tesoretto gate – al tempo istigato dalla (almeno questa volta) poco professionale Nancy Brilli. Gli spettatori non perdonano alla giudice di non aver donato i punti bonus alla loro concorrente preferita, ma gli insulti sfociano ben presto nella cattiveria.

E va avanti così da ben due settimane, decisamente troppo anche per la più accesa delle polemiche. Rossella Erra ha il coraggio di leggere ad alta voce anche i commenti più degradanti e crudeli, con un velo di tristezza negli occhi, ma abbastanza forza da continuare a sorridere. Rossella 1 – haters 0.

Fedez torna a sorridere (grazie a Giulia). Voto: 4

Fedez arriva a Sanremo con uno spirito tutto nuovo. Per la prima volta da tempo è sorridente, disponibile, quasi allegro. Si prende persino il tempo di rispondere alle domande di Domenico Marocchi, l’inviato dall’Ariston de La Volta Buona. Il merito, ci conferma Marocchi, sarebbe di una certa Giulia. Colei che sembra essere il nuovo amore dell’ex di Chiara Ferragni.

La conferma è ufficialissima e autorevole. Di Giulia (che noi già sappiamo essere Giulia Honegger) parla anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. “Giulia era sempre qui, l’abbiamo vista tutti. – conferma il giornalista – Lei però se ne è stata sempre molto in disparte, quasi invisibile”. Noi apprezziamo molto la ritrovata educazione di Federico Lucia, ma ci andiamo cauti. Una nuova storia d’amore con un’altra influencer? I presupposti sono quelli di un disastro. Per adesso diamo 4, ma lasciamo all’alunno la possibilità di recuperare.

Loretta Goggi, diva prozia. Voto: 7

Alla presentazione delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025 c’era anche Loretta Goggi che, però, del Festival non sa nulla di nulla. Ai microfoni de La Volta Buona, Goggi racconta del passato glorioso – dell’esordio tra i big con Maledetta primavera al debutto come prima conduttrice donna nella storia dell’Ariston. Dei cantanti di oggi? Non sa nulla. Ultimamente, spiega la prozia, non ascolta altro che le canzoncine preferite del nipotino di 19 mesi. L’impreparazione è compensata da dolcezza e simpatia. Un’icona come lei non si può mica rimandare.

I Jalisse non si arrendono mai. Voto: 3

Ormai i Jalisse sono noti più per le loro esclusioni che per le loro canzoni. Sono 29 anni di fila che il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian viene scartato dalla competizione del Festival di Sanremo. I Jalisse una volta all’Ariston vinsero anche, era il 1997 con Fiumi di Parole, ed evidentemente quell’emozione è stata così intensa da continuare a inseguirla per tutta la vita.

Lo scorso anno si presentarono di fronte a Carlo Conti con un brano dal titolo No no no, ironia evidentemente non colta dal direttore artistico. Quest’anno, per la 29esima volta!, ci riprovano con Taratata e, ancora una volta, vengono scartati. Arrendersi? Mai e poi mai. Se non li vogliono a Sanremo loro si esibiscono a La Volta Buona. Se Conti ha scelto di non ascoltarli più, a noi non è concesso lo stesso privilegio. Pino Daniele direbbe Mo Basta.

Caterina Balivo si sbilancia. Voto: 6

Oggi Caterina Balivo non sembra avere alcuna voglia di occupare il ruolo della padrona di casa super partes. Con la simpatica faccia tosta che è una delle sue più grandi qualità, la conduttrice afferma sinceramente di trovare “ingiusta” l’eliminazione di Martina Colombari da Ballando con le stelle. E, andando contro al parere non solo di Conti ma di tutti i direttori artistici degli ultimi tre decenni, ribadisce più volte che lei trova le canzoni dei Jalisse accattivanti e perfette per il palco dell’Ariston. Non condividiamo le opinioni, ma apprezziamo la sincerità.

Il lato rock di Mario Sechi. Voto: 6

Ospite dell’intervista tête-à-tête di questa puntata de La Volta Buona è il giornalista Mario Sechi che, di fronte a Caterina Balivo, si spoglia del tradizionale ruolo istituzionale per mostrare il lato più scanzonato di sé. Entra in studio ballando e non risparmia alcuni inediti aneddoti di un’infanzia birbantina. Scherza con la sua ospite, ma non mancano i momenti di puro approfondimento. Una versione tanto inaspettata quanto piacevole quella offertaci dal direttore di Libero.

