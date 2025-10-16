Fedez e Giulia Honegger sono più felici che mai insieme: il viaggio a Disneyland Paris insieme ai figli di lui, Leone e Vittoria.

IPA Fedez

Procede a gonfie vele la storia d’amore fra Fedez e Giulia Honegger. Il cantante e l’imprenditrice sono più innamorati che mai e, come rivela Chi, hanno deciso di organizzare un viaggio insieme ai figli di Fedez, Leone e Vittoria.

Fedez e Giulia Honegger, la vacanza con Leone e Vittoria

Fedez e Giulia Honegger hanno deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori, coltivando un sentimento che, a quanto pare, sta diventando sempre più importante. A testimoniarlo il viaggio organizzato dalla coppia. I due sono volati in Francia con Leone e Vittoria, i figli del rapper nati dall’amore per Chiara Ferragni. Giulia e Fedez hanno raggiunto con i piccoli Euro Disneyland, fra sfilate di personaggi dei cartoni animati, giostre e spettacoli.

Un viaggio emozionante e divertente, ricco di momenti importanti, che dimostra l’impegno che Fedez sta mettendo in questa relazione. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni infatti Fedez aveva vissuto diversi flirt, senza mai mettere radici, sino all’incontro con Giulia Honegger che, a quanto pare, sarebbe “quella giusta”. Proprio per questo il rapper avrebbe deciso di presentare alla fidanzata i figli.

Stilista e fondatrice di un importante brand di moda, Giulia Honegger si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Originaria di Milano, ha saputo conquistare il rapper con la sua semplicità. Una ragazza fuori dagli schemi, capace di tenere testa a Fedez e di comprendere il suo carattere particolare.

Fedez papà separato e il rapporto con Chiara Ferragni

Qualche tempo fa Fedez aveva parlato del legame con i figli e della sua nuova vita da papà separato in un’intervista rilasciata al tiktoker Gabriele Vagnato. “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione -, aveva raccontato – L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate e far sì che mio padre fosse la persona che mi aiutava principalmente… Il che significa avere a 35 anni tuo padre sempre in casa. Se li vizio? Purtroppo sì”.

Fedez aveva poi rivelato di aver sofferto molto quando, dopo la separazione da Chiara Ferragni, aveva spiegato ai figli di essersi lasciato con la madre. “Ci hanno chiesto il perché – aveva detto -. Abbiamo spiegato. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare. Ho chiesto consigli su come fare. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”. Oggi, dopo un periodo difficile, sia Fedez che Chiara Ferragni sembrano aver ritrovato la serenità perduta.

Chiara sorride accanto a Giovanni Tronchetti Provera, manager che, dopo un periodo di separazione, è tornato al suo fianco, mentre Fedez ha ormai ritrovato la felicità con Giulia. Anche i rapporti fra gli ex sono migliorati, tanto che Fedez durante un recente concerto aveva dedicato parole piene di affetto nei confronti di Chiara, una persona che è stata fondamentale nella sua vita e che ne farà per sempre parte in quanto madre dei suoi figli.