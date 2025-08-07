Fedez riparte da Giulia Honegger: la vacanza con i figli Vittoria e Leone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez

Fedez riparte da Giulia Honegger dopo il divorzio da Chiara Ferragni e lo fa con una vacanza insieme ai figli Leone e Vittoria. Il rapper ha finalmente deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata, deciso a ricostruire la sua esistenza dopo scandali, dolori e un addio avvenuto sotto le luci dei riflettori.

Fedez in vacanza con Giulia Honegger e i figli

Come rivelato dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto del rapper, Fedez ha deciso di presentare la fidanzata Giulia Honegger alla famiglia. Un passo importante che dimostra quanto la relazione sia diventata essenziale per il rapper. Prima di partire per Ibiza con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria hanno raggiunto il loro papà in Sardegna.

I piccoli hanno trascorso qualche giorno in compagnia di Fedez e di Giulia Honegger. Negli scatti Leone e Vittoria giocano in spiaggia con la modella e il cantante, fra sorrisi e tanto divertimento. Dopo mesi di incertezze, flirt e solitudine, Fedez sembra aver trovato finalmente la felicità accanto a Giulia. “È un nuovo inizio e Giulia ha capito come stargli accanto”, ha spiegato una fonte.

Solo qualche settimana fa Fedez aveva deciso di ufficializzare l’amore con Giulia, pubblicando su Instagram la foto di un bacio, accompagnata dalla didascalia: “Non può piovere per sempre”. Descritta come una ragazza semplice, raffinata e molto riservata, Giulia Honegger è un’esperta di moda e imprenditrice. Insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis ha creato Ayme, un brand di moda piuttosto apprezzato.

La confessione di Fedez sull’addio a Chiara Ferragni

Solo qualche tempo fa Fedez aveva parlato apertamente del divorzio da Chiara Ferragni e degli anni trascorsi insieme all’influencer in cui spesso si era sentito in dovere di mostrarsi sempre perfetto e impeccabile. A Gabriele Vagnato, youtuber che l’aveva seguito per 24 ore, aveva spiegato: “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki […] è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla”.

“Ho la repulsione per la mia vita passata, in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”, aveva poi aggiunto il cantante. In quell’occasione Fedez aveva parlato anche del rapporto con i figli. “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi – aveva raccontato -. Sono fortunato nel poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”.

Infine Fedez aveva chiarito di aver parlato con sincerità a Leone e Vittoria della separazione con Chiara Ferragni, cercando di dare loro una spiegazione e aiutandoli ad affrontare questo momento particolare. “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così abbiamo spiegato loro tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”.