Fedez e Chiara Ferragni insieme al party per Leone. E c’è pure Giulia Honegger

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano insieme il compleanno del figlio Leone. E al party è presente anche Giulia Honegger, nuova compagna del rapper che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe incinta.

Fedez e Chiara Ferragni insieme per Leone

Nonostante il divorzio non sia stato semplice, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di appianare le loro divergenze per il bene dei figli. Così eccoli festeggiare insieme il compleanno del primogenito Leone. Un party privato in cui era presente anche Giulia Honegger, nuova fidanzata di Fedez, ha dimostrare quanto il clima sia ormai sereno e disteso.

Gli scatti che svelano il party, apparsi su Diva e Donna, mostrano una Chiara Ferragni sorridente, vicina sia a Fedez che a Giulia, con cui sembra esserci un buon rapporto. Leone ha compiuto da poco 8 anni, per questo la famiglia si è riunita per festeggiarlo, nessuno escluso.

Una scelta che conferma la volontà di proteggere i figli e di renderli sereni, nonostante la fine del matrimonio. Dopo il burrascoso divorzio da Chiara Ferragni e le rivelazioni di Fabrizio Corona su Angelica Montini, amante del rapper, sembrava quasi impossibile, ma Chiara e Fedez ci sono riusciti.

Oggi entrambi sembrano sereni e hanno recuperato un rapporto civile. “Anche se ci si separa si rimane una famiglia”, aveva spiegato qualche tempo fa il cantante, intervistato da Gabriel Vagnato. In quell’occasione Fedez aveva parlato del divorzio, della vita da papà separato e del momento in cui lui e l’imprenditrice digitale avevano comunicato il loro addio ai bambini.

“Ho dei giorni prestabiliti, è diverso, ma come a tutte le cose ci si deve abituare, sia io che i bambini – aveva raccontato – Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella stessa situazione. Ci hanno chiesto il perché… Abbiamo spiegato. Ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare. Ho chiesto consigli su come fare”.

La nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez

La serenità che traspare dal party di Leone è anche segno di una maturità che ha portato sia Fedez che Chiara Ferragni a voltare pagina. Il rapper oggi è felice con Giulia Honegger, l’esperta di marketing con cui ha iniziato una storia d’amore lontana dai riflettori che, giorno dopo giorno, è cresciuta sempre di più. I due, secondo le ultime indiscrezioni, presto diventeranno genitori. Giulia infatti sarebbe incinta del terzo figlio del rapper.

Chiara Ferragni invece dopo il divorzio sembrava aver trovato la felicità con Giovanni Tronchetti Provera. Una storia sofferta, fatta di tira e molla, soprattutto per via dell’opposizione della famiglia di lui, infastidita dall’esposizione mediatica della Ferragni.

Il nuovo amore di Chiara si chiama Josè Hernandez, manager colombiano che si sposta fra l’Italia e la Colombia. L’incontro fra i due sarebbe avvenuto proprio nel paese d’origine di lui, durante una vacanza della Ferragni con la sorella Valentina e alcuni amici. Dopo il colpo di fulmine il manager e l’influencer avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto e la Ferragni avrebbe ritrovato grazie a Josè la felicità che attendeva da tempo. Non a caso le presentazioni in famiglia sarebbero già state fatte.