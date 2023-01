Fonte: iStock Come rimuovere l'attack dalla plastica

L’attack è un tipo di colla molto potente, utilizzata in tantissime occasioni diverse: dal modellismo al bricolage, è utile per tenere insieme i più disparati materiali (tra cui il legno, la ceramica, il cuoio, il metallo e la plastica). Si tratta di una colla cianoacrilica, che asciuga molto rapidamente anche a temperatura ambiente e ha una grandissima resistenza. Proprio per queste sue caratteristiche, è facile avere qualche piccolo “incidente”: una goccia di colla può cadere inavvertitamente dove non avremmo voluto, e se non eliminata immediatamente può dare origine ad una macchia difficile da rimuovere. Vediamo qualche soluzione per togliere l’attack dalla plastica.

Come togliere le macchie di attack dalla plastica

State lavorando con l’attack per un piccolo lavoro di precisione e non vi siete accorti che una minuscola goccia vi è caduta inavvertitamente: questi piccoli incidenti capitano di frequente, e se non si agisce con tempestività diventa davvero difficile rimuovere la colla. Se l’oggetto macchiato è di plastica, ci sono diverse soluzioni da provare. Alcuni sono rimedi semplicissimi, che richiedono solo pochi ingredienti reperibili al supermercato (e spesso già presenti in casa). Altri, più “aggressivi”, sono utili nei casi in cui la macchia è particolarmente ostinata. Ecco tutti i trucchi per rimuovere l’attack dalla plastica.

Acqua bollente

Se l’attack non si è ancora completamente asciugato (cosa che richiede pochi minuti, quindi bisogna agire molto in fretta), potete provare ad immergere l’oggetto – o solamente la zona da trattare – in acqua bollente per un quarto d’ora per poi sfregare con una spugna ruvida. In questo modo la colla dovrebbe andarsene senza lasciare traccia. Questo rimedio è utile anche in caso di attack ormai secco: può infatti ammorbidire la colla e renderla più facilmente trattabile.

Acetone

Una delle soluzione più comuni per eliminare le macchie di attack dalla plastica consiste nell’usare l’acetone, quel solvente utilizzato in cosmesi per rimuovere lo smalto dalle unghie (e anche dai tessuti). Basta prendere un batuffolo di cotone e bagnarlo con questo prodotto, quindi strofinare delicatamente sulla colla fin quando non sarà completamente scomparsa. Il risultato è quasi immediato, provare per credere!

Alcol

L’alternativa più “aggressiva” all’acetone è il comune alcol denaturato. In questo caso, dovrete fare più attenzione: se la plastica è colorata, rischiate di scolorirla e ritrovarvi con una spiacevole macchia. Meglio dunque provare prima su un angolino nascosto e verificare che l’oggetto non si rovini. Una volta che vi siate assicurati di non combinare un guaio, bagnate un batuffolo di cotone nell’alcol e strofinatelo sull’attack finché la macchia non si sarà sciolta del tutto.

Latte detergente

Un rimedio della nonna per togliere l’attack dalle superfici in plastica si nasconde nel vostro armadietto del bagno. Si tratta del latte detergente, comunemente utilizzato per rimuovere il make up dal viso: pur essendo delicato sulla pelle, è un’ottima soluzione per sciogliere agevolmente i legami della colla. Anche in questo caso basta versarne un po’ su un dischetto di cotone e strofinare delicatamente sulla macchia.

Olio d’oliva

L’olio d’oliva può essere una soluzione alternativa per rimuovere le macchie di attack. Non essendo un solvente, questo prodotto andrà solo ad ammorbidire la colla, ma vi sarà di grande aiuto. Prendete una garza assorbente e imbevetela di olio, quindi passatela sulla superficie sporca. Dopo aver atteso qualche minuto, potrete grattare via la macchia con le unghie o con un coltellino, facendo attenzione a non graffiare l’oggetto in plastica.

Benzina

In caso di macchie particolarmente ostinate, come quelle dovute al super attack, potrebbero volerci rimedi un po’ più “aggressivi”. Al posto dell’alcol e dell’acetone, potete quindi provare la benzina: versatene poche gocce su un batuffolo di cotone e strofinate sulla macchia finché quest’ultima non sarà scomparsa. Anche in questo caso è meglio provare prima su un angolo nascosto, per non rischiare di rovinare il vostro oggetto in plastica.

Altri solventi

Se le altre soluzioni non hanno avuto successo, non vi resta che provare alcuni solventi industriali. Uno molto efficace è la trementina, una resina vegetale impiegata soprattutto nella produzione di vernici e pitture (e in alcune sue versioni addirittura in ambito medico). In alternativa potete usare la trielina, ampiamente conosciuta per la sua azione sgrassante e smacchiante. Moltissime persone ricorrono anche al lubrificante, perfetto perché non invasivo e adatto non solo alla plastica, ma anche a tutti gli altri tipi di materiali. Scegliete uno spray sbloccante oppure uno sgrassatore: spruzzatene qualche goccia sulla macchia, poi rimuovetelo con della carta assorbente, strofinando con energia.

Come togliere l’attack dalle mani

L’attack è difficile da rimuovere non solo sulla plastica: capita spesso, soprattutto se si fanno piccoli lavori di riparazione o modellismo, di sporcarsi le mani con la colla. Per riuscire a toglierla occorre agire rapidamente. Innanzitutto, non sfregate le dita tra di loro: anche se la tentazione è forte, potreste solo peggiorare la situazione. Imbevete invece un batuffolo di cotone in olio d’oliva e applicatelo sulla zona da trattare. Lasciate agire per alcuni minuti, massaggiando un po’ in modo da ammorbidire la colla. A questo punto, immergete la mano in acqua ben calda e lasciate in ammollo per mezz’ora: per eliminare gli ultimi residui di attack, potete sfregare con una pietra pomice o una limetta per unghie. In alternativa all’olio, è possibile usare anche la margarina.

Come togliere l’attack dalle altre superfici

E se l’attack cade inavvertitamente su altri tipi di superficie? Nessuna paura, c’è un rimedio adatto a tutto. Sul legno, potete provare l’acetone per unghie o un po’ di acquaragia. Ancora più facile, sul vetro basta grattare via la macchia di colla con un taglierino o una lametta. Per quanto riguarda il metallo, applicate un sottile strato di acetone sulla superficie macchiata e lasciate agire per diversi minuti. Solo a questo punto potete strofinare via la colla residua ed eliminare ogni più piccolo alone.

Diversa è la situazione nel caso in cui la colla cadesse su un tessuto. Dovreste procedere molto rapidamente: prendete una ciotola e mescolate del sapone di Marsiglia con un po’ di alcol, quindi spalmate la soluzione così ottenuta sopra la macchia. Strofinate con delicatezza fino a rimuovere l’attack, poi procedete con un normale lavaggio in lavatrice. Attenzione: questo rimedio è ottimo soprattutto per i capi più resistenti. In caso di vestiti colorati, meglio ricorrere allo shock termico mettendo l’indumento nel freezer per qualche ora e poi grattando via la macchia di colla.