Mobili da giardino: come pulire la plastica

Fonte: iStock Come pulire i mobili da giardino in plastica

Con la bella stagione alle porte, è già arrivato il momento di arredare il giardino: chi ha la fortuna di avere un piccolo spazio all’aperto, può sfruttarlo in mille modi diversi scegliendo dei mobili versatili ed eleganti. Bastano un tavolino e qualche sedia per accogliere gli ospiti e fare una cena in compagnia, mentre un comodo divanetto è l’ideale per un aperitivo e due chiacchiere tra amici. E per chi ama prendere il sole, o semplicemente rilassarsi un po’, non resta che sistemare una sdraio o un lettino.

Uno dei materiali più adatti all’arredo da esterno è la plastica: economica, robusta e resistente alle diverse condizioni atmosferiche, richiede pochissima manutenzione. L’unica cosa da fare è un’adeguata pulizia al termine della stagione estiva e all’arrivo di quella primaverile, per far tornare ogni mobile come nuovo. Vediamo alcuni trucchetti da provare subito.

Come pulire i mobili da giardino in plastica

La plastica è un materiale estremamente versatile e rappresenta l’alternativa ideale al legno o al rattan per chi vuole mobili da esterno duraturi, in grado di sopportare caldo, freddo, pioggia e sole senza troppi problemi. Rimanendo sempre all’aria aperta, gli arredi si sporcano molto facilmente: per fortuna, pulire la plastica è un’operazione davvero velocissima e non richiede prodotti particolari. Anche le macchie più ostinate, infatti, non riescono ad “aggredire” questo materiale, rimanendo sempre in superficie. Per una manutenzione ordinaria, sarebbe meglio pulire i mobili una volta ogni 10/15 giorni, a prescindere dal loro utilizzo.

In questo caso, lo sporco non fa in tempo ad accumularsi e ci vogliono davvero pochi minuti per far splendere tavolo, sedie e sdraio. Il primo nemico è la polvere, che inevitabilmente va a posarsi su tutti gli arredi da esterno. Per eliminarla, occorre abbondare con l’acqua: una canna da giardino è l’ideale per eliminare ogni traccia di sporcizia in un solo istante, senza dover insistere troppo con spugne e detersivi. In alternativa, bisogna armarsi di un pochino di pazienza e bagnare i mobili con un panno, per poi strofinare con una spazzola a setole morbide.

Dopo aver tolto la polvere, bisogna pensare ad igienizzare le superfici: questo è ancora più importante se si tratta del tavolo da giardino, dove comunemente si mangia durante la stagione estiva. Prendiamo una bacinella di acqua calda e versiamo al suo interno un po’ di detergente neutro. Ottime soluzioni alternative sono il sapone di Marsiglia o qualche goccia di detersivo per piatti. Con una spugna, puliamo a fondo tutte le superfici dei mobili da esterno, sciacquando poi abbondantemente con acqua fresca. Passiamo rapidamente un panno asciutto per eliminare il grosso dell’acqua e lasciamo infine asciugare al sole.

Mobili da esterno, come eliminare la patina grigia

I mobili da giardino in plastica, soprattutto se bianchi, sono inevitabilmente soggetti ad ingrigimento. Lo smog e la polvere lasciano una patina grigia su tavoli, sedie e divanetti, rendendoli esteticamente meno gradevoli: per fortuna ci sono alcuni rimedi facilissimi per farli tornare come nuovi. Per sbiancare la plastica, il nostro primo alleato è il bicarbonato di sodio. Ne bastano un paio di cucchiai in una tazza d’acqua, assieme a qualche goccia di detersivo per piatti. Avremo una pasta dalla consistenza cremosa che possiamo spalmare su tutte le superfici, lasciando agire per un quarto d’ora. Alla fine, rimuoviamola con un panno morbido e sciacquiamo bene.

Un’altra soluzione consiste nel combinare acqua e aceto di vino bianco in uno spruzzino: vaporizziamo il composto sulla plastica e strofiniamo con una spugnetta, insistendo soprattutto dove ci sono macchie grigiastre. Quindi risciacquiamo con abbondante acqua tiepida. Se la patina grigia è davvero ostinata, possiamo provare l’acqua ossigenata (che è anche un ottimo igienizzante). Mescoliamone un po’ in un litro d’acqua, aggiungendo anche un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio. Usiamo la soluzione su tutte le superfici, lasciandola agire per una decina di minuti, infine sciacquiamo molto bene.

Plastica ingiallita, i rimedi naturali

Sotto il sole, la plastica può facilmente ingiallirsi. Anche in questo caso ci sono diversi rimedi utili per far tornare bianchi i mobili da esterno. Possiamo usare la candeggina diluita in acqua, facendo però molta attenzione a non inalarne i vapori tossici. Tra le soluzioni naturali, invece, troviamo di nuovo il bicarbonato di sodio. Il procedimento è esattamente lo stesso di prima: questo ingrediente è davvero versatile e utilissimo per le pulizie domestiche. Un altro rimedio ancora è il succo di limone, che è un potente sbiancante.

Possiamo semplicemente tagliare a metà un limone e strofinarlo su tutte le superfici, per poi risciacquare abbondantemente. Ma si tratta di un procedimento piuttosto lungo e, se gli arredi sono molteplici, richiede anche un gran numero di limoni. Molto meglio preparare uno spruzzino riempito per metà con acqua calda e per l’altra metà con succo di limone. Dobbiamo solo spruzzare un po’ del composto sui nostri mobili e strofinare con un panno o una spugna morbida, per poi sciacquare bene con acqua tiepida.

Come togliere la muffa dai mobili in plastica

Se si presentano macchie di muffa sui nostri mobili in plastica, è importante eliminarle il prima possibile. Anche in questo caso si può usare la candeggina, ma prima di ricorrere a questi metodi drastici possiamo provare con il bicarbonato di sodio, con un po’ di sapone di Marsiglia, oppure con una soluzione a base di acqua ossigenata ben diluita. È importante, in ogni caso, spazzolare bene con una spugna o una spazzola a setole morbide, per rimuovere ogni traccia di muffa.

Mobili in plastica, i trucchi per farli tornare come nuovi

Con il passare degli anni e con l’utilizzo frequente, i mobili da giardino in plastica iniziano a rovinarsi. Prima di fare la scelta più drastica e pensare di acquistarne di nuovi, possiamo provare a farli tornare in splendida forma con qualche trucchetto. Come prima cosa dobbiamo pulirli a fondo: eliminiamo la polvere usando abbondante acqua (chi la possiede, può anche sfruttare la potenza dell’idropulitrice), quindi passiamo tutte le superfici con un detergente neutro. A questo punto non resta da capire le condizioni dei mobili da giardino.

Se presentano solo qualche segnetto qua e là, possiamo usare della pasta di cera da spalmare uniformemente sulla plastica. Oltre ad aiutare a camuffare i segni del tempo, rende i mobili immediatamente più lucidi e li protegge da ulteriori “incidenti”. Se invece sono molto rovinati, possiamo provare a carteggiarli con della carta vetrata a grana media. Una volta finito, possiamo lasciare i nostri mobili al naturale oppure divertirci con le vernici colorate, così da dare nuova vita a tavoli e sedie. Basta davvero pochissimo per rinnovare l’arredo da giardino.