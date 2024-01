Come rimuovere le macchie di unto dai mobili della cucina

Schizzi di olio e macchie di unto sono piuttosto comuni in cucina, e spesso sporcano anche i mobili: ecco alcuni rimedi naturali per una pulizia impeccabile

Fonte: iStock Come togliere le macchie di unto in cucina

Chiunque ami stare tra i fornelli lo sa bene: dopo aver cucinato, spesso sembra di essere in un campo di battaglia. Anche facendo attenzione, è davvero difficile riuscire ad evitare che qualche schizzo di olio o di sugo sporchi le piastrelle o il piano di lavoro. Talvolta, addirittura, a macchiarsi sono persino i mobili della cucina. Il problema è che le tracce di grasso si rivelano complicate da eliminare completamente, soprattutto se lasciate seccare. Per fortuna ci sono alcuni infallibili rimedi naturali che sono davvero ottimi in questa situazione: scopriamoli insieme.

Come togliere le macchie di unto

Quando si sta tra i fornelli, è facile provocare macchie di unto sulle superfici della cucina: può succedere mentre si prepara una buona frittura, si soffrigge la cipolla o semplicemente si rimescola il sugo. Il modo migliore per rimuovere lo sporco consiste nell’utilizzare un panno morbido imbevuto in acqua calda saponata, agendo però immediatamente. Cosa che, durante la cottura, non sempre è possibile. Facendo seccare le macchie, diventa molto più difficile riuscire ad eliminarle completamente, senza lasciare aloni di grasso. Vediamo quali sono i trucchetti più utili da provare subito in cucina.

Togliere le macchie dalla cucina in legno

Gran parte delle cucine, sia classiche che moderne, sono realizzate in legno: si tratta di un materiale resistente, versatile e perfetto da abbinare con qualsiasi stile. Che venga impiegato al naturale, laccato oppure laminato, è senza dubbio l’elemento principale dei mobili di casa – e in particolar modo della cucina, proprio per le sue ottime proprietà. Anche nella pulizia, il legno è molto facile da trattare: bastano pochi ingredienti naturali per farlo tornare a splendere ed eliminare qualsiasi macchia, anche quella più ostinata.

Nel caso di macchie di unto, ci sono alcuni rimedi della nonna molto utili. Il primo consiste nell’utilizzare l’aceto di vino bianco, uno degli ingredienti più versatili nelle pulizie domestiche. Grazie alle sue proprietà sgrassanti, riesce infatti ad eliminare anche gli aloni più difficili da rimuovere. Come usarlo? Riempite una bacinella con mezzo litro d’acqua calda e aggiungete un bicchiere di aceto. Usate questa soluzione per pulire i mobili della cucina con un panno morbido in microfibra, strofinando delicatamente sulle macchie. Infine, prendete un panno pulito e bagnato con sola acqua per risciacquare bene.

Se l’unto è davvero ostinato, sommate l’azione sgrassante dell’aceto con quella del comune detersivo per piatti: insieme formano un composto micidiale per qualsiasi macchia, ma anche delicato sul legno. Riempite una bacinella con acqua calda, aggiungete mezzo bicchiere d’aceto e due cucchiai di detersivo. Immergetevi un panno morbido in microfibra e passate quest’ultimo sulle superfici da pulire, strofinando bene sullo sporco. Quindi, risciacquate abbondantemente con un panno pulito inumidito in sola acqua.

Un altro ingrediente molto utile per le macchie di unto è il limone, anch’esso un potente sgrassatore naturale. Per preparare un detergente adatto alla vostra cucina, spremete il succo di un limone fresco e aggiungetelo a mezzo litro d’acqua calda, quindi travasate il tutto in un flacone spray. Non dovete far altro, adesso, che nebulizzare il prodotto sulla superficie da pulire e strofinare delicatamente con un panno morbido in microfibra. Lasciate agire per qualche minuto e risciacquate con un panno pulito e inumidito: il buon odore di fresco si diffonderà in tutta casa.

Togliere le macchie dal marmo

Anche il piano di lavoro della cucina è a rischio di sporcarsi con il grasso di cottura: se è realizzato anch’esso in legno o in quarzo (un materiale resistente pressoché a tutto), potete provare i rimedi già visti. Se invece il piano è in marmo, occorre fare molta più attenzione. Essendo una pietra naturale, è infatti molto robusto ma può essere aggredito da sostanze acide che, se vi entrano in contatto, lo corrodono e lasciano aloni davvero brutti. Non potrete dunque utilizzare ingredienti naturali come l’aceto di vino bianco e il limone.

In questo caso, il rimedio ideale consiste nel bicarbonato di sodio: si tratta di un ingrediente molto comune in casa, utile per le pulizie domestiche e per il bucato. Potete abbinarlo al sapone di Marsiglia, anch’esso dalle proprietà detergenti molto delicate, per aumentare la sua efficacia. Riempite dunque una bacinella d’acqua tiepida, versatevi due cucchiai di bicarbonato e uno di sapone liquido, quindi mescolate bene finché non avrete una soluzione ben sciolta. Imbevetevi un panno morbido in microfibra e strofinatelo sul piano di lavoro, eliminando pian piano tutte le macchie. Infine, risciacquate bene con un panno pulito.

Se c’è una macchia particolarmente ostinata, rimuovetela con il solo bicarbonato, questa volta molto più concentrato. Come fare? Versatene una manciata in una ciotolina e aggiungete poca acqua, mescolando fino a formare una specie di pasta. Spalmatela in abbondanza sulla zona da trattare, facendo attenzione a coprirla attentamente, e lasciate agire per un quarto d’ora. Quindi, aiutandovi con una spugna o uno spazzolino dalle setole morbide, sfregate bene il bicarbonato sulla macchia, cercando di eliminarla completamente. Risciacquate, e come per magia l’unto sarà scomparso.

Togliere le macchie dall’acciaio

Abbiamo visto come pulire i mobili della cucina e il piano di lavoro dalle macchie di unto, ma lo sporco può raggiungere anche le parti in metallo, come le maniglie o la cappa. In questo caso, come si può rimuovere efficacemente senza rovinare le superfici lucide? Il segreto è nascosto in due ingredienti che abbiamo già visto, questa volta abbinati: l’aceto di vino bianco e il bicarbonato di sodio. Insieme, hanno un’efficacia sorprendente sull’acciaio, eliminando gli aloni di grasso senza lasciare alcuna traccia. Scopriamo come fare.

Prendete una bacinella e riempitela con mezzo litro di acqua calda, aggiungete un bicchiere di aceto e un cucchiaio di bicarbonato. Mescolate bene, fino a far sciogliere interamente il bicarbonato, quindi imbevete un panno morbido in microfibra nella soluzione così preparata. Strofinate il panno sulle superfici in acciaio, insistendo soprattutto dove ci sono aloni. Potreste dover ripetere l’operazione più volte per ottenere un risultato perfetto, ma alla fine avrete di nuovo una cucina lucida e profumata.