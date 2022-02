Alzi la mano chi non sbuffa quando la piastra del ferro da stiro si scurisce, si sporca ed è vittima di calcare selvaggio. Ebbene sì, l'idea di pulire il ferro da stiro può far tremare i pigri, ma è una cura di routine necessaria sia per facilitare una stiratura perfetta e senza macchie che per garantirne una lunga vita al ferro stesso. Per rimuovere calcare e sporco non servono prodotti chimici particolari: basta affidarsi ai classici rimedi della nonna e il risultato è assicurato, insieme al risparmio e alla soddisfazione. Come pulire la piastra del ferro con aceto e bicarbonato? Scopriamolo.

Ogni quanto pulire la piastra del ferro

Prima di affrontare il come pulirlo, è bene scoprire ogni quanto pulire la piastra del ferro per un utilizzo ottimale e per farlo durare il più possibile nel tempo: gli esperti consigliano di effettuare l'operazione di pulizia almeno una volta a settimana se stiriamo molto. Se invece ti dedichi alla stiratura una volta ogni tanto, beh, i tempi tra una pulizia e l'altra possono dilatarsi - ma non troppo: il calcare accumulato è un grandissimo nemico del ferro da stiro.

Come pulire il ferro da stiro con l'aceto e il sale

Per il primo dei rimedi ti basta ciò che hai in dispensa. Pulire la piastra del ferro da stiro con l'aceto e il sale grosso è facilissimo: se il primo ingrediente ha un noto effetto disinfettante e lucidante, il secondo aiuta a sgrassare e a grattare via (con delicatezza, ovviamente) i blocchi di calcare più resistenti. È sufficiente riempire una bacinella con dell'acqua tiepida, un cucchiaio di aceto di vino bianco e due cucchiai di sale grosso.

A questo punto dobbiamo mescolare per far sciogliere il sale e, una volta fatto, immergere un panno in microfibra o una spugnetta delicata per poi passarla sulla piastra - che deve essere fredda. Se le macchie resistono a qualsiasi tentativo di rimozione, è possibile passare a una spugna abrasiva da usare con attenzione. Dopo aver pulito la piastra del ferro, asciughiamola con attenzione con della carta da cucina o con un panno asciutto. Occhio ai pelucchi che potrebbero rimanere incollati!

È possibile usare anche l'aceto da solo: basta riempire una bacinella per metà con dell'acqua tiepida, aggiungere 5 cucchiai di aceto di vino bianco e immergere il solito panno per pulire. L'aceto è ottimo per scrostare anche la caldaia del ferro: basta mettere in una tazza metà acqua tiepida e metà aceto di vino, poi versare tutto nella caldaia e portare il ferro a temperatura. A questo punto facciamo uscire tutto il vapore e aspettiamo che si raffreddi, poi svuotiamo i residui.

Come pulire il ferro da stiro col bicarbonato

L'altro rimedio naturale prevede sempre un ingrediente protagonista della dispensa per la sua versatilità: è possibile pulire il ferro da stiro con il bicarbonato in poche e semplici mosse. Il procedimento è semplice: prendiamo una bacinella, riempiamola di acqua tiepida e aggiungiamo un cucchiaio abbondante di bicarbonato (anche due, in caso di sporco resistente e consolidato). Immergiamo un panno in microfibra o una spugnetta, strizziamo bene e passiamo la piastra del ferro. Dopo aver pulito la superficie, asciughiamola con un panno asciutto o della carta da cucina. Il gioco è fatto.