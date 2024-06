Ferro da stiro: quello che devi sapere per sceglierlo e usarlo al meglio

Con caldaia, senza caldaia, o senza fili? Ecco come scegliere il ferro da stiro migliore per noi

Fonte: 123.rf ferro da stiro

Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici più popolari nelle case di tutto il mondo. Questo strumento permette di rimuovere le pieghe dai vestiti e altri tessuti, conferendo un aspetto ordinato e curato a indumenti e stoffe di ogni tipo. Nel corso degli anni, i ferri da stiro si sono evoluti significativamente, passando da modelli semplici a tecnologie avanzate che offrono funzionalità innovative. Quando arriva il momento di acquistarne uno, è importante tenere in considerazione alcune caratteristiche. I ferri da stiro in commercio presentano numerose tecnologie offrendo prestazioni, consumi e prezzi differenti. Vediamo come scegliere il modello perfetto per le nostre esigenze.

Ferro da stiro: le caratteristiche da valutare

Oggi abbiamo a disposizione tanti modelli differenti di ferro da stiro; solo per citarne alcuni, possiamo trovare in vendita ferri da stiro a secco, con caldaia, a vapore, ferri da stiro verticali, portatili o senza fili e altri ancora. Oltre a questo, è molto importante valutare con attenzione alcune caratteristiche che, se scelte con cura, lo renderanno il vostro alleato ideale per la stiratura dei capi.

Potenza : La potenza, espressa in watt, determina la velocità con cui il ferro raggiunge la temperatura desiderata e la sua capacità di mantenere il calore costante. Maggiore sarà questo numero, maggiore sarà la sua potenza di stiratura.

: La potenza, espressa in watt, determina la velocità con cui il ferro raggiunge la temperatura desiderata e la sua capacità di mantenere il calore costante. Maggiore sarà questo numero, maggiore sarà la sua potenza di stiratura. ”Colpo vapore” : Una buona emissione di vapore rende la stiratura più efficace. Alcuni ferri offrono la funzione di vapore continuo e colpo di vapore per le pieghe più ostinate, una misura espressa in grammi (“g”), che permette di capire quanto il ferro da stiro sarà efficiente nel rimuovere le pieghe . Maggiore sarà questo valore, maggiore saranno le prestazioni in termini di stiratura.

: Una buona emissione di vapore rende la stiratura più efficace. Alcuni ferri offrono la funzione di vapore continuo e colpo di vapore per le pieghe più ostinate, una misura espressa in grammi (“g”), che permette di capire quanto il ferro da stiro sarà . Maggiore sarà questo valore, maggiore saranno le prestazioni in termini di stiratura. Serbatoio dell’Acqua : La capacità del serbatoio influisce sulla durata della stiratura prima di doverlo riempire nuovamente. Alcuni modelli hanno serbatoi rimovibili per un riempimento più facile.

: La capacità del serbatoio influisce sulla durata della stiratura prima di doverlo riempire nuovamente. Alcuni modelli hanno serbatoi rimovibili per un riempimento più facile. Piastra : Il materiale della piastra (alluminio, acciaio inox, ceramica) influisce sulla scorrevolezza del ferro sui tessuti. Le piastre con rivestimento antiaderente prevengono che i tessuti si attacchino.

: Il materiale della piastra (alluminio, acciaio inox, ceramica) influisce sulla scorrevolezza del ferro sui tessuti. Le piastre con rivestimento antiaderente prevengono che i tessuti si attacchino. Sicurezza : Funzioni come lo spegnimento automatico sono importanti per prevenire incidenti in caso di dimenticanza del ferro acceso.

: Funzioni come lo spegnimento automatico sono importanti per prevenire incidenti in caso di dimenticanza del ferro acceso. Consumi: un ferro da stiro molto potente , ad esempio, da 2400 W, consumerà maggiormente di uno da 1800 W, offrendo però maggiori prestazioni. L’ideale è trovare un compromesso tra consumi e potenza necessaria a una buona resa dei capi, quindi, sarà sufficiente acquistarne uno da 2200 W.

Ora che abbiamo visto una panoramica delle caratteristiche di ognuno, vediamo i diversi modelli per scegliere il ferro da stiro migliore per le nostre esigenze.

Ferro da stiro con caldaia

I ferri da stiro con caldaia sono l’ideale per chi dedica molto tempo alla stiratura dei capi. Se si hanno grandi quantità di panni da stirare, un ferro da stiro a caldaia è la soluzione più adatta alle nostre esigenze.

Grazie alla caldaia, che è un serbatoio da riempire con acqua, permette di stirare senza interruzzioni grandi quantità di panni, tovaglie e lenzuola. Il getto a vapore diventa così continuo, permettendoci di stirare velocemente eliminando i tempi morti necessari al riscaldamento del ferro da stiro.

Tra i modelli più venduti, Rowenta Easy Steam, vanta un’eccezionale potenza del vapore che soddisfa tutte le esigenze: erogazione di vapore continua da 110 g/min, getto di vapore da 210 g/min, pressione della pompa a 5,4 bar e un tempo di riscaldamento rapido in soli 2 minuti Ottimo su capi delicati ed ampi è facilitata dalla funzione vapore verticale, ideale per rimuovere le pieghe dai completi o da altri capi appesi, incluse le tende. Inoltre, grazie alla modalità Eco ad alte prestazioni, consente un risparmio energetico del 25% rispetto a quando il generatore di vapore è impostato sulla modalità massima, offrendo comunque una cura dei capi adatta a tutti i normali indumenti.

Offerta Rowenta Rowenta Easy Steam

La Scelta Amazon tra i migliori ferri da stiro a caldaia ricade sul Polti Vaporella, il cui vapore, generato all’interno della caldaia fuoriesce potente, penetrando più velocemente nelle fibre. Il ferro Polti con la piastra spessa in alluminio, i fori concentrati sulla punta ed il manico in sughero assicura una stiratura perfetta e in poco tempo. Inoltre, attivando la funzione Eco è possibile risparmiare il 25%* di acqua e il 10%* di energia.

Offerta Polti Polti Vaporella 535 Eco Pro

Ferro da stiro a vapore

Il tipo più comune di ferro da stiro oggi, questi apparecchi generano vapore che aiuta a rimuovere le pieghe con maggiore facilità. Possono avere diverse impostazioni di vapore per adattarsi a vari tipi di tessuto.Al contrario di quelli con caldaia, sono ideali per chi predilige stirature veloci e di piccole quantità di panni.

Il serbatoio dell’acqua è generalmente di piccole dimensioni (circa 300 ml) e a rapido riscaldamento; basta attaccare la presa della corrente ed il ferro a vapore sarà pronto per stirare in pochi minuti.

Leggero, maneggevole e resistente: Imetec Perfect Comfort è il più venduto Amazon. Vanta un colpo di vapore 140 g per distendere anche le pieghe più difficili e, grazie alla tecnologia Imetec Eco, riduce i consumi energetici. Resiste a lungo grazie alla tecnologia 2X ZEROCALC con 2 livelli di protezione. Il prezzo è davvero piccolo piccolo!

Offerta Imetec Imetec Perfect Comfort

Russel Hobbs, marchio che offre prodotti di alta qualità, stile ed innovazione, il ferro da stiro a vapore Steamglide Pro scorre senza sforzo su tutti i tessuti con la sua piastra in ceramica. Con un colpo di vapore extra di 210 g/min ed un flusso di vapore continuo pari a 70 g/min, ti permette di raggiungere il risultato sperato con semplicità. La funzione di autopulizia integrata e il vapore verticale completano la funzionalità di questo ferro da stiro a vapore.

Russell Hobbs Ferro da Stiro a Vapore 2600W

Ferro da stiro senza fili

Il ferro da stiro senza fili rappresenta una delle ultime innovazioni nel campo degli elettrodomestici per la cura dei tessuti. Questo tipo di ferro offre una libertà di movimento senza precedenti, eliminando il fastidio del cavo e migliorando l’esperienza di stiratura. Questo tipo di ferro da stiro senza fili si basa su una stazione di ricarica che riscalda l’apparecchio. La stazione può essere collegata a una presa elettrica e fornisce il calore necessario al ferro quando è posizionato su di essa. Una volta che il ferro è riscaldato, può essere utilizzato senza essere collegato alla stazione, offrendo un periodo di tempo di stiratura variabile, generalmente di alcuni minuti, prima di dover essere riposizionato per una nuova ricarica

Offerta Tower Ferro da Stiro senza fili

Offerta Zeegma ZEEGMA IRONEE Ferro da stiro senza fili

Ferro da stiro verticale

Il ferro da stiro verticale è un’opzione eccellente per chi cerca un metodo rapido ed efficace per rimuovere le pieghe dai tessuti senza il bisogno di un’asse da stiro. Con la giusta attenzione nella scelta e nell’uso, questo strumento può diventare un alleato indispensabile nella cura quotidiana dei vestiti e degli altri tessuti della casa. Che si tratti di preparare un abito delicato per una serata speciale o di rinfrescare le tende del soggiorno, il ferro da stiro verticale offre una soluzione pratica e versatile per mantenere i tessuti sempre in perfetto ordine.

Ferro da stiro autostirante

Un’ultima soluzione, solo per veri pigri, è il ferro da stiro autostirante! Il funzionamento è semplice: il manichino da stiro viene riempito di aria calda che liscia il tessuto dei capi in modo uniforme per rimuovere le pieghe in modo rapido e semplice.

Segui il nostro canale Telegram per altre offerte casa!