Ferro da stiro verticale: cos’è, come funziona e perché ci semplifica la vita

Pochi secondi per stirare e poco ingombro, perfetto anche in viaggio: il ferro da stiro verticale è il tuo nuovo alleato per essere sempre in ordine ovunque tu sia

Stirare in pochi secondi un capo stropicciato è possibile grazie al ferro da stiro verticale, un piccolo e prezioso elettrodomestico che ci rende la vita più semplice.

Il ferro da stiro verticale, anche chiamato stiratrice verticale, è un elettrodomestico pronto all’uso in pochi secondi. Come lascia intendere il nome, è un ferro a vapore che non necessita dell’asse da stiro e che ci permette una stiratura in verticale tramite un piccolo erogatore di vapore che, a contatto con il tessuto, lo ammorbidisce eliminando le pieghe e gli odori, igienizzandolo.

Esistono in commercio i modelli professionali, utilizzati anche nei negozi per rinfrescare e igenizzare i capi provati dalla clientela, e i modelli verticali compatti per uso prettamente domestico che occupano poco spazio e possono essere trasportati ovunque.

È un prodotto ideale per stirare velocemente alcuni capi sgualciti, come per esempio stirare una camicia, un abito oppure un paio di pantaloni. Perfetto per chi desidera essere sempre in ordine, senza mai una piega addosso. In pochi secondi si ottengono ritocchi veloci su capi delicati oppure stirature perfette su abiti difficili da stirare con i sistemi tradizionali.

Come si usa

Il ferro da stiro verticale è molto semplice da usare: una volta acceso dovremo attendere qualche secondo affinché la stiratrice verticale arrivi alla giusta temperatura, dopodiché procederemo all’erogazione del vapore direttamente sul tessuto del nostro capo che, grazie al vapore e alla forza di gravità (dovuta al peso stesso del tessuto) risulterà lisciato in pochi secondi.

Ogni produttore ha inserito delle caratteristiche uniche che rendono i ferri da stiro verticali più adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del giusto modello quindi dipenderà, in primis, dalle nostre abitudini ed esigenze.

Ferri da stiro verticali professionali

L’elettrodomestico professionale è solitamente di dimensioni 40x40x30 e pesa dai 4 ai 5 kilogrammi, al quale va aggiunta l’asta regolabile in altezza, e spesso è dotato anche di ruote. Il serbatoio assicura in tutti i modelli una capienza di almeno un litro mentre la potenza, solitamente di circa 2000 watt, riduce a 60 secondi i tempi di attesa necessari per poter passare all’utilizzo del ferro. In dotazione spesso viene fornita anche una gruccia per appendere il capo da stirare.

Il funzionamento è semplice, basta lasciare l’indumento sulla gruccia e vaporizzarlo verticalmente, non sarà necessario prendere l’asse da stiro. Ciò significa che anche stirare abiti lunghi diventerà più facile, perché non dovrai perdere tempo a sistemarli sull’asse.

Ferri da stiro verticali compatti

Dalle piccole dimensioni e un peso ridotto, il ferro da stiro verticale compatto può essere riposto in bagno, oppure essere messo in valigia, permettendoti di rinfrescare i tuoi vestiti in poco tempo quando è necessario poichè pronto per essere utilizzato in pochissimo tempo. Una stiratura professionale dei tuoi capi a portata di mano e senza asse da stiro riempendo semplicemente il serbatoio dell’acqua: un modo pratico ed economico per essere sempre impeccabile ovunque tu sia.

Vantaggi rispetto al ferro da stiro classico

I vantaggi di un ferro da stiro verticale sono davvero tantissimi, per questo è diventato un grande rivale del ferro da stiro a vapore tradizionale.

Il ferro da stiro tradizionale necessita per il suo utilizzo di un piano di appoggio sul quale sistemare l’indumento prima di sottoporlo al passaggio della piastra per l’eliminazione delle pieghe del tessuto. Il peso dell’elettrodomestico classico si aggira solitamente intorno a 1- 1,5 kg e per poterlo usare si è costretti ad assumere una posizione scorretta e poco naturale, che stanca rapidamente e costringe a stare fermi in piedi per molto tempo. Lo stiro verticale, al contrario, non richiede alcun piano di appoggio quindi la posizione di lavoro è molto più naturale e confortevole e si può portare a termine la stiratura anche stando seduti.

Inoltre modelli compatti, che sono anche meno ingombranti del classico ferro da stiro, possono essere trasportati facilmente anche all’interno di una valigia oppure tenuti sempre sottomano, per esempio dentro l’anta del nostro armadio. Questo li rende particolarmente utili per coloro che sono sempre in viaggio (magari per lavoro) e desiderano rimuovere le pieghe dai capi riposti in valigia che inevitabilmente si formano a causa della loro piegatura.

