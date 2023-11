Gildo Claps ha combattuto con grande forza per avere verità e giustizia per la sorella Elisa

Fonte: Ansa Gildo Claps

Gildo Claps era uno studente di Giurisprudenza come tanti altri quando sparì sua sorella Elisa: la sua vita da allora fu completamente sconvolta. Non ha mai smesso di cercare la verità sull’omicidio della sorella e ha sempre avuto un incrollabile bisogno di giustizia, sempre affiancato dai genitori Filomena e Antonio e dal fratello Luciano.

Chi è Gildo, il fratello di Elisa Claps

Non ha mai perso la tenacia e la determinazione Gildo Claps, il fratello di Elisa, giovane uccisa da Danilo Restivo nel 1993 i cui resti furono ritrovati solamente 17 anni dopo (nel 2010) in fondo al sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità.

A più di 30 anni dalla sua morte il ricordo di Elisa è ancora nitido: la storia di Elisa Claps è una delle tragedie più memorabili per gli italiani, ed è stata raccontata nella serie tv Rai Per Elisa – Il caso Claps.

Ermenegildo Claps, detto Gildo, è il primogenito di Filomena e Antonio Claps e fratello maggiore di Luciano ed Elisa. Aveva appena 25 anni quando Elisa scomparve il 12 settembre 1993 a Potenza ed era allora uno studente di Giurisprudenza. Fu tra le ultime persone a vederla viva e con lui la ragazza avrebbe dovuto raggiungere il resto della famiglia che si trovava nella loro casa in campagna e che aspettava i due giovani entro l’ora di pranzo.

Oggi l’uomo ha 54 anni, è sposato con una donna di nome Irene, con cui era già fidanzato all’epoca della scomparsa di Elisa e che lo ha accompagnato in questo lungo percorso di difficoltà e sofferenza. Lo stesso Gildo aveva raccontato di essersi allontanato da lei per un periodo, per non caricarla di questo pesante fardello, ma i due sono presto tornati a sostenersi e hanno avuto due figli.

Gildo Claps, una vita alla ricerca della verità

Gildo non ha mai smesso di cercare la verità sull’omicidio della sorella e ha sempre combattuto con ogni mezzo per ottenere giustizia.

Fonte: IPA

Nel 2002 ha fondato l’associazione Penelope a sostegno delle famiglie di persone scomparse, che fornisce sostegno psicologico e legale ai parenti e agli amici. L’organizzazione cerca anche di fare da tramite, promuovendo diverse iniziative, tra le istituzioni, gli organi di stampa e i media, e le famiglie degli scomparsi, per dare loro voce e attivare gli organi competenti.

Insieme alla madre Filomena Gildo prosegue ancora oggi la sua battaglia per ottenere giustizia per Elisa, soprattutto dopo la riapertura della Chiesa della Santissima Trinità, dove sotto dei calcinacci a 17 anni dalla scomparsa furono ritrovati i resti di Elisa Claps.

“Davvero folle farlo in questo momento, come dobbiamo prenderla? Come una provocazione? Come un affronto? La mia famiglia si è sempre detta disponibile ad assicurare la propria neutralità rispetto alla riapertura della chiesa della Santissima Trinità, a patto che la Chiesa si assumesse, mediante un’unica dichiarazione, le proprie responsabilità sia per i ritardi del ritrovamento e sia per quello che è accaduto all’alba e nelle settimane successive”, aveva dichiarato Claps a Fanpage.

“Negare questo passaggio vuol dire andare a inficiare quella battaglia per la verità e la giustizia che la nostra famiglia ha portato avanti per 30 anni. Che sia la città a dimostrare che non si accontenta di una verità parziale, il primo modo per dimostrarlo è non entrare in quella chiesa”.

Gildo Claps a Chi l’ha Visto?

Gildo, il fratello di Elisa Claps è ospite a Chi l’ha visto?, in diretta mercoledì 15 novembre alle 21.20 su Rai 3, per parlare del caso a distanza di trent’anni dalla scomparsa della sorella.