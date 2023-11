Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps è la nuova serie di Pablo Trincia in onda su Sky. Gli episodi, quattro in totale, ripercorrono i momenti principali della sparizione della ragazza di 16 anni e scavano a fondo in una vicenda sulla quale pesa ancora l’ombra di troppe verità nascoste. Intervengono la mamma Filomena, che si è battuta perché il suo funerale non venisse celebrato in chiesa, e il fratello Gildo, colui che più di tutti si è speso perché Elisa venisse ritrovata.

Le anticipazioni della serie su Elisa Claps

La serie di Sky Original di e con Pablo Trincia ripercorre in 4 episodi una delle storie più incredibili della cronaca italiana. Un nuovo punto di vista finisce al centro del racconto, cui partecipano i protagonisti che riportano informazioni dirette sui fatti, con materiale video mai diffuso e documenti processuali accessibili e che nessuno mai – prima d’ora – aveva richiesto o divulgato. Si approfondisce, inoltre, la figura di Danilo Restivo – l’assassino di Elisa Claps – e la sua psicologia, ricostruendo l’intera vicenda a partire dai suoi guai giudiziari in Inghilterra, ridando dignità e voce alla famiglia della vittima, che non si è mai arresa nella ricerca della verità.

Dopo il successo del podcast di Pablo Trincia e pubblicato a 30 anni dalla scomparsa della giovane 16enne, il caso Elisa Claps diventa una docuserie in onda il 13 e il 14 novembre con due episodi per serata. L’ultimo video della vittima in vita, atti giudiziari inediti, video del killer e testimonianze inedite che portano alla cattura di Restivo, rimasto in libertà per quasi 20 anni e libero, purtroppo, di uccidere ancora. La regia è di Riccardo Spagnoli, che firma la scrittura insieme a Trincia.

Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps va in onda in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW ed è sempre disponibile on demand. La produzione è di Sky Italia e Sky TG24, realizzata da Chora Media. La serie è un lavoro di ricostruzione dei fatti che partono dall’origine e che spazia dalla forma di racconto del podcast e quella del documentario. La versione audio è disponibile dalla fine di agosto e ha raggiunto la vetta della classifica Top Podcast di Spotify, riportando al centro del dibattito politico uno dei casi di cronaca più rilevanti degli ultimi decenni.

La trama

Elisa Claps scompare il 12 settembre 1993 in maniera inspiegabile. Di lei si perdono immediatamente le tracce ma nessuno avrebbe mai pensato che il suo corpo, ormai senza vita, si trovava a poca distanza da casa sua. Il mistero viene in parte risolto 17 anni dopo, nel 2010, quando i suoi resti vengono trovati nel sottotetto di una chiesa di Potenza. La storia, ricca di colpi di scena, di depistaggi, segreti ed errori si trasforma subito in un giallo.

Il nome dell’assassino viene individuato in Danilo Restivo che, nei suoi troppi anni di libertà, ha ucciso ancora. A cercare a lungo la verità è stato suo fratello Gildo, che non si è mai arreso davvero e che oggi sente fortissima la vicinanza di sua sorella, mentre la mamma Filomena ha tenuto i suoi ricordi intatti, come se Elisa dovesse tornare da un momento all’altro.