Domenica In, anticipazioni del 19 aprile: ospiti della Venier Elisa Isoardi, Marco Masini e Dolcenera

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Elisa Isoardi

Come ogni domenica torna anche oggi puntuale l’appuntamento del pomeriggio di Rai1 con Domenica In: a partire dalle ore 14:00 Mara Venier condurrà una nuova puntata dello storico programma affiancata, come sempre, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Nella puntata del 19 aprile arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma tanti ospiti speciali tra cui Marco Masini, Elisa Isoardi, Dolcenera e Michele Bravi.

Domenica In, 19 aprile: ospiti Elisa Isoardi e Marco Masini

Non c’è domenica senza l’imperdibile appuntamento con uno dei programmi più amati della Rai, ovvero Domenica In, appuntamento fisso che da anni ormai accompagna milioni di spettatori: il salotto di Mara Venier è pronto ad accendersi grazie alla presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica.

Ad emozionare il salotto di Rai1 ci penserà Marco Masini, reduce dal successo del Festival di Sanremo con il brano Male Necessario in coppia con Fedez: il cantante si esibirà con un’intensa performance al piano riproponendo i suoi successi più amati, presentando anche il suo nuovo singolo dal titolo Di Più, estratto dal suo ultimo album Perfetto imperfetto.

Pronta a raccontarsi ai microfoni della Venier anche Elisa Isoardi che si aprirà ad un momento più intimo e personale, raccontando non solo il suo percorso professionale, ma anche aspetti più profondi della sua vita privata. La conduttrice ripercorre le tappe che l’hanno portata sotto i riflettori, soffermandosi sulle scelte, a volte difficili, che hanno segnato il suo cammino e contribuito a costruire la donna che è oggi.

Nel suo racconto emerge con forza il legame con le origini: nata a Monterosso Grana, un piccolo borgo di appena 500 abitanti tra le montagne piemontesi, la Isoardi porta ancora con sé i valori semplici e autentici della sua terra. Un ruolo centrale lo occupa la famiglia, a cui dedica parole piene di affetto e riconoscenza, in particolare per la mamma Irma e per il fratello Domenico, figure fondamentali che l’hanno sostenuta lungo tutto il suo percorso.

Gli altri ospiti di Domenica In del 19 aprile

Ancora la musica protagonista nella puntata di Domenica In del 19 aprile: dopo Marco Masini sono pronti ad arrivare in studio anche Dolcenera, che torna dopo un lungo stop per presentare il suo nuovo singolo My Love, portando sul palco la sua energia e la sua cifra stilistica inconfondibile. Ospite della Venier anche Michele Bravi, reduce dalla semifinale di Canzonissima, pronto ad emozionare con il brano Genitore 3 tratto dall’album Commedia musicale.

Spazio poi ad un momento di forte intensità emotiva quello regalato dalla testimonianza di Marina Peroni che torna in studio per incontrare ancora una volta Mara Venier e condividere un ricordo profondo e toccante del marito Sandro Giacobbe, scomparso di recente. Il racconto si snoda tra memoria e sentimento, ripercorrendo una lunga storia d’amore fatta di complicità, momenti difficili e una quotidianità costruita insieme nel corso degli anni. Le sue parole restituiscono il ritratto di un legame autentico, capace di resistere al tempo e alle sfide, lasciando in studio un’atmosfera carica di commozione e rispetto.

Infine non manca uno spazio dedicato all’attualità, con un approfondimento su un caso di cronaca che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. In studio intervengono Salvo Sottile e Tommaso Cerno per analizzare la tragedia avvenuta a Massa, dove il giovane Giacomo Bongiorni ha perso la vita in seguito a una brutale aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi. Un episodio drammatico e ancora avvolto da interrogativi, su cui le indagini sono tuttora in corso, e che apre una riflessione più ampia sul disagio e sulla violenza tra i più giovani.