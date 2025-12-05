Sandro Giacobbe è morto, la moglie Marina al suo fianco durante la malattia

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Sandro Giacobbe

Sandro Giacobbe è morto. La notizia arriva da una fonte vicina alla famiglia, comunicata in diretta nel corso de La Volta Buona. Il cantautore aveva 75 anni e da anni era affetto da un tumore. Negli ultimi tempi la malattia era peggiorata e Giacobbe era supportato dall’amore dei figli Andrea e Alessandro e da quello della moglie Marina Peroni, sua compagna da oltre dieci anni.

Addio al cantautore Sandro Giacobbe

Il 5 novembre 2025, a 75 anni – ne avrebbe compiuti 76 il 14 dicembre – Sandro Giacobbe è morto. Il cantautore se ne è andato nella sua casa di Cogorno, nella sua Liguria. La notizia è stata comunicata da una fonte vicina alla famiglia. Martedì 9 dicembre, presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto di Chiavari si svolgeranno i funerali, alle ore 15:00. Giacobbe, da oltre 10 anni, era affetto da un tumore.

Nel 2014 gli era stato diagnosticato un carcinoma alla prostata. Poco tempo dopo, la scoperta di un meningioma, una forma di cancro che colpisce le meningi. Giacobbe si è sottoposto a numerose cure, chemio e radioterapia, ma negli ultimi anni le sue condizioni erano peggiorate. La malattia aveva colpito anche le ossa e, dallo scorso febbraio, il cantante era costretto su una sedia a rotelle. “Purtroppo, la cura che sto facendo non ha dato i risultati sperati” aveva raccontato ospite di Mara Venier a Domenica In.

Nonostante le difficoltà, Sandro Giacobbe ha mantenuto fino alla fine un animo aperto alla vita. A bordo della sua “Ferrari” e con in testa “Teresa” (così aveva soprannominato carrozzina e parrucca), aveva imparato a godersi ogni istante: “Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso, un giorno che passa vicino alle persone che amo”. E lasciare loro era il suo unico rimpianto.

La moglie Marina sempre al suo fianco

È “al mio fianco 24 ore su 24” aveva raccontato Giacobbe a Mara Venier parlando della moglie. Marina Peroni, moglie del cantante di Signora mia, lo è diventata da poco, nel 2022. Il loro amore, però, ha radici più profonde: il sì è seguito a 13 anni di felice fidanzamento. Una coppia affiatata, accomunata dalla passione per la musica (si sono conosciuti quando lui cercava una corista) e non ostacolati dai 27 anni di differenza.

“Da una persona grande come lui si impara tutto, – aveva raccontato Marina – come prendere la vita, ma su tutto dal cucinare a vivere. Ti insegna tante cose relative a qualsiasi aspetto, ma chi non si innamora di Sandro? Lui è la mia vita”. Neppure la prova più difficile è riuscita a far vacillare questo grande amore. La paura è stata tanto, dopo la scoperta del tumore, Marina aveva cercato un aiuto psicologico. “Avevo timore di non riuscire ad affrontare questo percorso” aveva confidato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo.

Assieme, Sandro e Marina, formavano una grande famiglia, di cui fanno parte anche Andrea e Alessandro, i figli nati dal precedente matrimonio del cantautore. “L’hanno accettata subito – aveva raccontato lui – perché ha dimostrato di non avere alcun secondo fine, se non quello di starmi vicino per amore, Marina ha saputo farsi accogliere benissimo, anche loro la amano”.