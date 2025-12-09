Funerale Sandro Giacobbe, le parole commosse del figlio Andrea e l’addio di Brosio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sandro Giacobbe

Un addio commosso e il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella vita di tantissime persone: i funerali di Sandro Giacobbe si sono svolti a Chiavari. L’artista, scomparso a causa di una grave malattia, è stato omaggiato da amici, parenti e persone comuni accorse per porgergli l’ultimo saluto.

I funerali di Sandro Giacobbe

Le esequie sono state celebrate presso la Cattedrale di N.S. dell’Orto a Chiavari. Una cerimonia gremita di gente, fra cui erano presenti anche amici famosi di Sandro Giacobbe, come Paolo Vallesi, Paolo Brosio e il rapper Moreno. Sulla bara dell’artista sono state posizionate una corona di alloro e la maglia della Nazionale Cantanti.

Giacobbe infatti era stato prima giocatore, in seguito allenatore della squadra. Durante l’orazione a ricordare l’artista, ma soprattutto la persona, è stato Andrea, figlio di Sandro Giacobbe, che ha pronunciato un discorso commovente e profondo.

“Sandro Giacobbe è stato un padre – ha spiegato -, ed è stato il migliore del mondo, presente, affettuoso, ci ha insegnato i valori profondi. È stato un papà dolce, e con la sua sensibilità ci ha insegnato cosa significa amare veramente, e cosa voglia dire sorridere e far sorridere le persone che ami ogni giorno. Ci ha insegnato come affrontare la vita con coraggio, e non si è limitato solo ai consigli e all’infinita attenzione”.

La malattia di Sandro Giacobbe e l’amore per Marina Peroni

Negli ultimi mesi Sandro Giacobbe era stato spesso ospite in tv per raccontare la sua battaglia contro la malattia. Nel 2015 gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata, poco dopo aveva avuto un’altra terribile diagnosi, quella di meningioma. A marzo era stato ospite di Verissimo e di Domenica In, accompagnato sempre dalla moglie Marina Peroni, al suo fianco anche nei momenti più duri. A maggio era apparso a La Volta Buona di Caterina Balivo dove aveva commosso tutti con il suo coraggio.

Nello studi di Domenica In, l’artista, arrivato in sedia a rotelle, aveva sorpreso tutti, togliendosi il parrucchino, lanciando un messaggio importante. “I medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi – aveva svelato – […] Non sono più uscito, – ha raccontato Giacobbe – perché se vado in giro e mi vedono su una carrozzina, c’è il rischio che mi fotografino e magari postino cose non vere. Volevo invece fare una dichiarazione pubblica in modo non ci fossero dubbi su quello che sto vivendo. In questo periodo sono sensibile a tutto quello che mi circonda, mi commuovo per niente, pure coi film di Fantozzi”.

Giacobbe aveva poi parlato del sostegno fondamentale di Marina Peroni, che aveva svelato: “Stiamo insieme dal 2010, molto, l’abbiamo affrontato con serenità, si è ammalato nel 2015. Nonostante le terapie, le cose si sono poi complicate, e sono andata in cura dallo psicologo. Avevo paura di non riuscire ad affrontare questo percorso, mi ha aiutato molto, l’abbiamo affrontato con serenità anche scherzandoci su. Gli faccio le battute sulla “teresa.”

Il cantante aveva poi svelato chi fosse “la Teresa”, togliendosi la parrucca: “L’immagine è sempre stata tra i miei più grandi crucci. Prima di affrontare la chemio, pensavo alla mia immagine. La Teresa eccola qua”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!