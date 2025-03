Sandro Giacobbe: “Mi vergogno”. Il racconto della malattia a Domenica In

Fonte: IPA Sandro Giacobbe

La 27esima puntata di questa stagione di Domenica In ha avuto come protagonisti due grandi maestri della musica all’italiana. Dopo aver festeggiato gli 80 anni di Bobby Solo (arrivato in compagnia della numerosissima famiglia), la padrona di casa Mara Venier ha accolto Sandro Giacobbe. Da tempo lontano dagli schermi, il cantautore, supportato dalla moglie Marina Peroni, ha raccontato di un grande dolore e della malattia che lo ha colpito.

Sandro Giacobbe, a Domenica In racconta la malattia

Era da mesi che Maria Venier attendeva l’arrivo di Sandro Giacobbe negli studi di Domenica In, il cantautore genovese, però, è stato costretto a posticipare per mesi la propria presenza. Il motivo è la malattia che l’ha colpito. Già nel 2014, Giacobbe si era ammalato di un tumore alla prostata, per cui aveva subito un’operazione chirurgica andata a buon fine. Qualche anno dopo, un’altra terribile scoperta. “La vita mi ha dato tante cose belle, ma le ho ripagate tutte, anche con gli interessi” aveva raccontato.

Il cantante è stato colpito da un secondo tumore, stavolta alle meningi. Nonostante le cure, la situazione, ha raccontato lui stesso, è peggiorata negli ultimi mesi. “Dal 7 gennaio ho avuto un problema all’anca, purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia, nonostante le cure, sulla parte delle ossa la terapia non ha agito come doveva”. Così i medici gli hanno proibito di stare in piedi, per evitare il rischio di una rottura del femore. “Da quella data non sono più uscito. – ha raccontato con le lacrime agli occhi – Perché ho paura di quello che potrebbe dire la gente vedendomi in carrozzina”.

Nel corso della toccante, intervista, però, Sandro Giacobbe ha trovato la forza di mettere la parte quella vergogna sempre ingiusta che spesso attanaglia le persone ammalate. E così come avevano già fatto Bianca Balti e la compianta Eleonora Giorgi, anche lui, coraggiosissimo, ha scelto di mostrarsi senza parrucca, svelando la calvizie causata dalla chemioterapia.

Assieme a lui la moglie Marina Peroni

Se Sandro Giacobbe ha così tanta forza è anche grazie all’aiuto della moglie, “al mio fianco 24 ore su 24”. Si tratta di Marina Peroni, classe 1976, di 27 anni più giovane di lui, “ma con valori antichi”. I due stanno insieme dal 2009, conosciutisi in un momento in cui entrambi aveva il cuore spezzato a causa di un precedente divorzio. Il matrimonio è arrivato nel 2022, dopo un felice fidanzamento durato 13 anni. Ad accomunarli, la passione per la musica, è cercando una corista che Sandro ha conosciuto Marina. E, da allora, non si sono mai più lasciati.

Il messaggio dei figli

La vita di Sandro Giacobbe è piena d’amore. Il cantautore ha due figli nati dal primo matrimonio: Andrea e Alessandro. “I figli perfetti, quelli che ogni padre vorrebbe avere”: così li ha descritti l’orgoglioso papà. E il figlio è arrivato anche – seppur in videomessaggio – a Domenica In, per fare una dolce sorpresa al padre, raccontando di alcuni degli aneddoti più teneri e divertenti della sua infanzia, “perché oggi voglio vederti ridere, quando sorridi sei bellissimo”. Una sorpresa è arrivata anche da Erika, la figlia di Marina che, conosciutolo ancora bambina, vuole bene a Sandro come a un secondo papà.