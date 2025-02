Bianca Balti in lacrime dopo il Festival: “Continuo a piangere”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Sanremo 2025, i look della seconda serata: Bianca Balti illumina l'Ariston

Il Festival di Sanremo 2025 ha chiuso il sipario, ma l’emozione per Bianca Balti non si è ancora spenta. La top model, protagonista assoluta della kermesse in veste di co-conduttrice accanto a Carlo Conti, ha condiviso un messaggio che ha toccato il cuore di tutti.

Bianca Balti in lacrime dopo il Festival

Dopo giorni carichi di emozioni, l’adrenalina della diretta e gli applausi del pubblico, è arrivato il momento di tornare alla quotidianità. Ma l’esperienza sanremese resterà indelebile nel cuore di Bianca, che ha voluto condividere il suo stato d’animo con i follower su Instagram.

Sul volo di ritorno verso casa infatti, mentre negli AirPods risuonavano le sue canzoni preferite del Festival, Bianca ha ammesso: “Continuo a piangere lacrime di gioia. Mi si stringe il cuore. È stata un’emozione grandissima. Che bella la vita”.

Parole che condensano la magia di una settimana intensa, vissuta con l’entusiasmo di chi sa che ogni momento è un dono da celebrare.

“Grazie Carlo Conti, sei fantastico. Grazie a tutti voi per l’affetto“. Il Festival non è stato solo una vetrina prestigiosa, ma un viaggio interiore, un’occasione per riaffermare la sua voglia di vivere al massimo ogni istante.

La top model ha più volte sottolineato come la malattia le abbia insegnato a dare valore a ciò che conta davvero. “Se anche in questa situazione riesco a vivere bene, allora sono bravissima. Sono una brava studentessa della vita”, aveva dichiarato in una delle interviste rilasciate prima dell’evento.

E Sanremo 2025 è stato per lei la conferma di questa filosofia: un’esperienza intensa, emozionante, un momento di condivisione in cui ha potuto raccontare sé stessa senza filtri, con il sorriso e la leggerezza che la contraddistinguono.

Bianca Balti, la celebrazione della vita sul palco di Sanremo

Quando Bianca Balti è salita sul palco dell’Ariston, il pubblico ha trattenuto il fiato. Non solo per la sua bellezza statuaria e il portamento da vera regina delle passerelle, ma per l’energia travolgente con cui ha saputo trasformare la sua esperienza in un inno alla vita.

A dodici anni dalla sua prima volta al Festival, la modella è tornata con una consapevolezza nuova, profondamente radicata nel percorso affrontato dopo la diagnosi di tumore alle ovaie. “Non sono qui come malata di cancro, sono qui come top model”, aveva dichiarato senza esitazioni. E così è stato.

Senza filtri e senza paura, Bianca ha calcato il palco con una grazia disarmante, scegliendo di non indossare parrucche, di non nascondere le cicatrici della sua malattia.

Ha fatto della vulnerabilità un punto di forza, dimostrando che la bellezza autentica non ha bisogno di conformarsi a nessun canone. E lo ha fatto con un’ironia irresistibile: “Sono qui per competere con i look di Cristiano Malgioglio, non per raccontare il dolore”, ha scherzato con il pubblico e i colleghi, regalando momenti di leggerezza e profondità in egual misura.

Se c’è una cosa che Bianca Balti ha portato con sé sul palco di Sanremo, oltre alla sua forza interiore, è il suo innato senso dello stile. Ogni outfit indossato dalla modella durante il Festival è stato una dichiarazione di intenti, un modo per riaffermare la sua identità di icona fashion e di donna consapevole del proprio percorso.