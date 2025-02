"Che emozione, non voglio che finisca questo momento", un'emozionata, co-conduttrice della seconda serata di, ha catturato subito l'attenzione di tutti. Certo per il look, un abito celeste chiaro dalla profondissima scollatura e dalla gonna vaporosa, ricoperta di piume, un abito creato da Alessandro Michele, direttore creativo di Maison Valentino, proprio per lei.Gli occhi azzurrissimi spiccano sopra un sorriso apertissimo. Ma Bianca Balti colpisce anche per la forza che porta al Festival presentandosi senza capelli dopo la chemioterapia. D'altronde già lo aveva detto in conferenza stampa : “Io. Sono qui a fare il mio lavoro". Poi ha scherzato: "Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me".