Grande entusiasmo per i risultati record di Sanremo 2025. Le intuizioni di Carlo Conti premiate anche in conferenza stampa

Fonte: IPA Bianca Balti in conferenza stampa a Sanremo 2025

Un risultato storico, per Carlo Conti, che torna in conferenza stampa per tracciare un bilancio della prima serata di Sanremo 2025. Il banco schiera tutti, da Claudio Fasulo a Marcello Ciannamea, per raccontare cosa sia successo al debutto e per rendere conto di quello che accadrà nella seconda serata. Largo ai Giovani, con la prima gara prima di decretare il vincitore assoluto. Si apre subito con le sfide a due che si disputano tra i quattro finalisti emersa dalla leg condotta da Alessandro Cattelan, mentre il primo classificato sarà incoronato domani sera, al termine della terza serata. Grande applauso per Bianca Balti, in completo mocha mousse e bandana, emozionatissima e fiera del posto che occupa.

Il messaggio di Bianca Balti a Sanremo 2025

“Io non vengo a fare la malata di cancro, faccio la top model. Sono qui a fare il mio lavoro, a entrare in competizione con Cristiano. Stasera voglio essere una celebrazione della vita. Quando mi viene un po’ d’ansia, mi ricordo che sono qui per divertirmi. Voglio che la mia presenza sia una celebrazione, dei miei dolori ne parleremo in un’altra sede”, ha spiegato Bianca Balti, che si è presentata in conferenza stampa per ricordare di essere una professionista che ha voglia di divertirsi.

“Alcuni brand non mi hanno chiamata per non disturbarmi, probabilmente perché non sapevano che io fossi già in forma. Il fatto che io sia qui è una conferma del fatto che qualcuno mi chiama ancora a lavorare. Il post su Instagram voleva essere positivo”, sottolinea ancora prima del Festival di Sanremo, rispondendo a chi le chiedeva se fosse vero che il mondo del lavoro l’ha tenuta da parte in questi mesi trascorsi a prendersi cura della sua malattia.

La genesi del messaggio del Papa

Carlo Conti non risponde nel merito delle polemiche insorte per il messaggio del Papa, che addirittura non avrebbe gradito la trasmissione delle sue parole in diretta mondiale. Alcuni hanno addirittura malignato sull’autenticità di quanto è stato detto. Il direttore artistico di Sanremo 2025 ha semplicemente commentato con una metafora calcistica aggiungendo solo: “Siamo alla fantascienza”. Non c’è spazio per le polemiche, in questo Festival, mentre ampia attenzione è rivolta verso lo spettacolo. Con Cristiano Malgioglio, co-conduttore di questa serata, ha ricordato Giuni Russo.

“Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio. Dopo qualche giorno, sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Non lo sapeva nessuno”, ha spiegato Carlo Conti, “Non lo sapeva nessuno, ho mantenuto il segreto. Ho mandato in regia il video alle 19-19.30. In scaletta non c’era niente. È stata una grandissima gioia per me, vale ogni possibile soddisfazione per gli ascolti”, ha sottolineato il direttore artistico.

L’intervento di Damiano David in due tempi

Damiano David è il super ospite della seconda serata di Sanremo 2025. Il leader dei Måneskin sta girando il mondo con il suo nuovo progetto da solista torna sul palco del Festival a una sola voce. Secondo quanto afferma Carlo Conti, sembra che l’artista intervenga in due tempi. La prima, all’inizio della puntata per un omaggio che si preannuncia emozionante e la seconda con i suoi primi successi seguiti al progetto del gruppo.

“Sono molto contento di essere qui”, ha esordito Damiano David, che canta un brano di Lucio Dalla. “Nella musica italiana, è stato uno dei miei grandi riferimenti. Ci saranno delle sorprese perché sul palco non sarò da solo, con me ci sarà un altro grande talento”. E aggiunge: “Su questo palco accadono le magie. Per me è un coronamento di quello che sto facendo, soprattutto perché lo sto facendo da solo con le mie forze”.