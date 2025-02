Nella puntata speciale di Domenica In del 16 febbraio 2025 dedicata all'incontro dei cantanti di Sanremo 2025, Elodie è entrata in polemica con i giornalisti

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly e, nella puntata di Domenica In del 16 febbraio 2025, i cantanti in gara hanno risposto alle domande dei giornalisti, esibendosi nuovamente sulle note dei loro brani in gara. Tra di loro anche Elodie, che è stata protagonista di uno scontro con Davide Maggio e ha aperto una polemica sulla posizione in classifica di Giorgia.

Elodie litiga coi giornalisti a Domenica In

La fine del Festival di Sanremo non ha concluso però le polemiche e le indiscrezioni su quanto accaduto dietro le quinte della kermesse musicale più importante in Italia. Nelle ultime ore, infatti, i rumors volevano Elodie arrabbiatissima nel backstage dell’ultima puntata, probabilmente per essersi dovuta esibire con il vestito parzialmente strappato.

Tornata di nuovo sul palco dell’Ariston per la puntata di Domenica In, però, la cantante ha affermato di essere molto emotiva: “Io mi dispero sempre. Almeno una volta alla settimana c’è qualcosa che mi distrugge. Sono diventata emotiva… Piango, anche ieri ho pianto, dopo che ho cantato. Io sono emotiva, non l’ho sostenuta l’emotività, sono tornata in camerino e ho pianto”.

Quando Mara Venier le ha chiesto cosa la fa piangere, lei ha dichiarato che potenzialmente tutto potrebbe toccarla, ma che questo è un aspetto di sé stessa che apprezza molto: “Sono molto più emotiva, empatica, mi arrabbio molto meno”. Sulla serata finale del Festival di Sanremo, Elodie ha aggiunto che: “Ieri ero inconsolabile”.

Ma quando Davide Maggio le ha chiesto direttamente chi le avesse strappato il vestito, la cantante è sbottata contro di lui: “Quelle sono ca***te che scrivete voi come al solito. Inventate le cose. Nessuno perché scrivete le ca***te, ma ti pare che mi posso arrabbiare perché mi strappano il vestito?”.

Elodie ha spiegato che è scappata in camerino perché colta dall’emotività: “Ero scossa, ragazzi faccio la cantante, lavoro con l’emotività, quando va è difficile da gestire, non ce l’avevo con nessuno, ce l’avevo con me”. Ma la cantante ha anche rivelato di essere andata ad abbracciare suo padre: “Dovevo andare da mio papà che non viene mai, fate le cose molto più interessanti di quello che sono”.

Sul presunto vestito strappato ha aggiunto che: “Veramente mi fai così cretina?… Sono una persona molto intelligente di certo non mi arrabbierei con nessuno se mi strappasse il vestito”.

Elodie difende Giorgia

Ma dopo aver chiuso la polemica su quanto accaduto dietro le quinte dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2025, Elodie ha deciso di attaccare i giornalisti per un altro motivo. La cantante infatti ha svelato che non ha apprezzato il sesto posto in classifica di Giorgia: “Io ci sono rimasta veramente male per Giorgia perché credo sia stato irrispettoso… Comunque ci deve essere rispetto per le carriere, specialmente quando sono così importanti”. L’artista è entrata direttamente in polemica con i voti della giuria che, a suo dire, avrebbe dovuto sostenere di più la collega e il suo brano: “Dove stava il sostegno delle radio, dei giornalisti?”.

Sulla sua posizione nella classifica generale della kermesse musicale ha aggiunto: “Io Amici non l’ho vinto eppure lavoro… Non ho mai vinto”.