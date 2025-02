Fonte: Ansa Fedez a Sanremo 2025

Un solo vincitore per cinque serate. Il verdetto di Sanremo 2025 è implacabile e, tra i 29 artisti, solo uno può sollevare l’ambito premio finale. Da quest’anno, il regolamento è cambiato. Fino alla quinta serata non abbiamo infatti mai visto la classifica generale ma solo le prime cinque posizioni e in ordine sparso. Lo stesso schema è stato seguito per la diretta conclusiva, in cui abbiamo visto i cinque artisti meglio classificati ma non in ordine di piazzamento. Alla fine, Carlo Conti annuncia solo il quinto, quarto e terzo posto quindi il vincitore assoluto di quest’edizione dei record in cui Sanremo ha superato se stesso.

Sanremo, la classifica della finale

Ecco la classifica finale, dal 29° al 6° posto

6. Giorgia – La cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma_Cose – Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle 7

13. Noemi – Se t’innamori muori

14. The Kolors – Tu con chi fai l’amore

15. Rocco Hunt – Mille vote ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo con Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. Tony Effe – Damme ‘na mano

26. Gaia – Chiamo io chiami tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle diamante

La top 5 dopo la finale

La prima classifica annunciata da Carlo Conti, con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, emerge dalle votazioni espresse durante le prime tre serate. L’11 febbraio, al termine della diretta di debutto ha votato solo la Sala Stampa, tv e web. Martedì e mercoledì hanno invece votato la Giuria delle Radio con il Televoto, con un peso del 50% per ciascuno. I dati raccolti nella serata delle cover, in cui abbiamo visto trionfare Giorgia con Annalisa in Skyfall di Adele, non sono validi per determinare il primo classificato. In finale hanno invece votato congiuntamente la giuria della Sala Stampa, tv e web, la Giuria delle Radio e il televoto che pesano rispettivamente per il 33%, il 33% e il 34%. A questi numeri si aggiungono quelli delle prime tre serate che non vengono azzerati per il rush finale a cinque nomi.

Fedez

Simone Cristicchi

Brunori Sas

Lucio Corsi

Olly

La classifica della serata dei duetti

Giorgia e Annalisa hanno vinto la serata delle cover con un’interpretazione di Skyfall di Adele. Di certo una delle esibizioni migliori della serata, che ha meritatamente ritirato il premio direttamente dalle mani del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Giorgia con Annalisa – Skyfall di Adele Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (di Domenico Modugno) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (di Marco Masini) Olly con Goran Bregović – Il pescatore (di Fabrizio De André) Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (di Lucio Dalla) Irama con Arisa – Say Something (di A Great Big World & Christina Aguilera) Rocco Hunt con Clementino – Yes I know my way (di Pino Daniele) Elodie e Achille Lauro – A mano a mano/Folle città (di Riccardo Cocciante/Loredana Bertè) Clara con Il Volo – The sound of silence (di Simon & Garfunkel) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (di Sal Da Vinci)

La top 5 della terza serata

Nella serata del 13 febbraio, hanno votato la Giuria delle Radio e il televoto. I dati raccolti pesano per il 50% ciascuno. Da questi voti sono emerse le prime cinque posizioni, presentate in ordine sparso come prevede il regolamento di quest’anno. Si sono esibiti gli altri 14 artisti in gara.

La top 5 della seconda serata

Si sono esibiti i primi 15 artisti. Durante la serata hanno votato la Giuria delle Radio e il Televoto, che pesano ciascuno per il 50% nel risultato finale. Da queste votazioni è emersa una classifica parziale della quale abbiamo visto solo le prime cinque posizioni.

Giorgia

Simone Cristicchi

Fedez

Achille Lauro

Lucio Corsi

La top 5 della prima serata

Si sono esibiti tutti gli artisti in gara, che quest’anno sono 29 dopo il ritiro di Emis Killa. La prima votazione è affidata alla Sala Stampa, tv e web che aveva già ascoltato i brani per la prima volta a gennaio tra Roma e Milano. Da questa sessione è emersa questa top 5, chiaramente in ordine sparso.