La classifica della seconda serata di Sanremo 2026

La top five della seconda serata è tutta da amare: ecco la classifica (parziale e non in ordine di posizione

IPA Laura Pausini e Achille Lauro nella seconda serata di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo nella seconda serata della kermesse. Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per l’occasione da Achille Lauro e Pilar Fogliati infiammano la gara dei Big all’Ariston. A inizio puntata si sono decisi i cantanti delle Nuove Proposte che andranno in finale, prevista per la terza serata del Festival, giovedì 26 febbraio: Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Ma è a fine appuntamento che viene rivelata la top five più attesa: ecco la classifica della seconda serata.

La classifica della seconda serata

Ad esibirsi nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 15 dei 30 cantanti in gara. Mentre nella prima serata a contare sono stati i voti della Giuria della Sala Stampa, TV e Web, eleggendo tra i favoriti Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez e Masini ( i più votati, ma in ordine sparso), nel secondo appuntamento della kermesse (e nel terzo) a votare sono il pubblico, tramite televoto, e la Giuria delle Radio. Il regolamento di quest’anno punta a riequilibrare il peso tra le componenti delle giurie. Al termine della serata è stata comunicata la classifica parziale perfetta per fotografare l’andamento della gara, ma che non rappresenta il risultato definitivo. I voti raccolti vengono infatti trasformati in percentuali e confluiscono nel calcolo complessivo che accompagnerà il Festival fino alla finale.

Ecco dunque la classifica della seconda serata (i primi cinque e non in ordine di posizionamento):

Tommaso Paradiso

LDA & Aka7even

Nayt

Fedez e Masini

Ermal Meta

Il sistema di voto della seconda (e della terza) serata di Sanremo 2026

Dunque il meccanismo di voto prevede due sole componenti: il televoto (50%) e la Giuria delle Radio (50%). I telespettatori hanno potuto esprimere la propria preferenza digitando sulla tastiera o inviando tramite Sms il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista. La Giuria delle Radio, composta da professionisti dell’airplay, valuta invece il potenziale radiofonico dei brani, sempre con un voto a disposizione.

Ecco i cantanti che si sono esibiti mercoledì 25 febbraio in ordine di entrata sul palco:

Cos’è successo nella seconda serata del Festival

Una serata, quella del 24 febbraio, che tra omaggi, dediche e musica, è riuscita a mantenere un ritmo accattivante, forse più della prima, non avendo presentato la “carrellata” dei 30 cantanti uno dopo l’altro con l’ormai proverbiale velocità della conduzione firmata Carlo Conti. Tanti gli ospiti della serata che hanno dato il loro supporto ai conduttori.

Laura Pausini continua a essere la bella sorpresa di questa edizione, ancora di più quando al suo fianco ci sono personaggi come Achille Lauro, che, pur mantenendo il suo sempre presente aplomb ha più volte scatenato il pubblico dell’Ariston. Bello e commovente il suo momento dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana, niente da dire. Bella anche la partecipazione di Gianluca Gazzoli, che ha condotto la sfida delle Nuove Proposte con professionalità ed emozione, dedicando la sua partecipazione al Festival alla mamma, scomparsa alcuni mesi fa.

Impossibile non nominare poi l’omaggio alla grande Ornella Vanoni, che ha portato sul palco la nipote, Camilla Ardenzi, che ha cantato Eternità, brano iconico della cantante.