Sanremo 2026, Nayt canta Prima che. Testo e di cosa parla la canzone

La quota rapper del Festival di Sanremo 2026 passa anche attraverso il nome di un artista tutt’altro che scontato: Nayt.

Il cantante si mette in gioco sul palco della kermesse della Riviera con Prima che: un pezzo riflessivo, che lascia spazio all’introspezione e che, forse, potrebbe regalare al pubblico un ulteriore elemento urban pronto a sorprendere.

Nayt, cosa canta al ” Festival di Sanremo 2026″

Prima che è il titolo del brano che Nayt ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2026. Un pezzo introspettivo, ragionato, attraversato da qualcosa che ha a che fare con l’essenza dell’essere umano.

Il tema del brano, infatti, parte da un pensiero che si muove, inciampa e prova a capire. Il rapper, all’anagrafe William Mezzanotte, ha raccontato di averlo costruito come fosse un flusso di coscienza: più vicino a una riflessione ad alta voce che a una narrazione tradizionale.

“Il mio brano parla di una ricerca di identità e riconoscimento tra noi e gli altri. Di cosa possiamo davvero scoprire di essere cogliendo tutte le strutture sociali, i costumi, le abitudini, le scelte che facciamo e le scelte che impariamo. Cose che mettiamo tra di noi e gli altri”, ha spiegato in un’intervista per Sanremo.

Il pezzo, racconta, è nato in modo quasi istintivo. Un approccio diverso rispetto a quello più stratificato che utilizza normalmente nei suoi brani: “Di solito le canzoni che faccio richiedono tanto tempo e lavoro. Questo brano è uscito da solo, come un flusso di coscienza in una sola giornata. Quando l’ho risentito ho avuto un’emozione grandissima e un messaggio molto forte. Per questo ho deciso di presentarlo”.

Un’emozione che sicuramente rivivrà anche su un palco importante come quello di Sanremo in un mix di tensione e slancio. “La paura se sfruttata nel modo giusto è una grandissima alleata. L’entusiasmo invece mi aiuta a divertirmi in questa esperienza”. Due energie che convivono e che, in questo caso, diventano parte stessa del percorso.

Nayt, il testo di “Prima che”

