Sanremo 2026, Luchè canta Labirinto. Testo e di cosa parla la canzone

IPA Sanremo, Luché canta "Labirinto"

Tra i Big di Sanremo 2026 ci sono anche debutti inattesi. Uno di questi è quello di Luchè, che sceglie di misurarsi per la prima volta con il palco dell’Ariston portando Labirinto.

Per il rapper è un momento che segna un passaggio importante: un confronto diretto con il Festival attraverso un brano che gli permette di restare fedele a se stesso e a un modo di raccontarsi che non cerca scorciatoie.

Luchè, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Con Labirinto, Luchè porta all’Ariston un’immagine chiara: quella dei pensieri che si rincorrono e si intrecciano fino a diventare difficili da attraversare.

Il brano nasce da una dimensione legata ai momenti in cui la mente resta intrappolata in dinamiche che si ripetono.

A spiegarlo è proprio il rapper: “La mia canzone parla dei pensieri ossessivi che fanno il giro nella testa quando viviamo situazioni come relazioni tossiche o momenti difficili. Quando non riusciamo a uscire da questi pensieri che ci occupano il cervello, io ci vedo la metafora del labirinto”, ha raccontato.

La scelta di portarlo a Sanremo nasce proprio da questa aderenza emotiva. Un pezzo che arriva così com’è, fedele al suo linguaggio: “È la canzone giusta perché mi rispecchia al 100 per cento, ma ha anche un’apertura più larga. Non mi snatura”.

Il debutto sul palco dell’Ariston arriva quindi con uno spirito concentrato, quasi essenziale. Più che pensare al contorno, Luchè guarda alla performance: “La vivo con tranquillità. Mi concentro sulle prove, sul canto, sul brano. La sera però un po’ di ansia mi viene”.

Luchè, il testo di “Labirinto”

Il testo di Labirinto pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Io non so come ci si lega ma so bene quanto vale un contratto

Nulla è per sempre nel rimorso l’odio annega potevamo rimanere in contatto

E invece niente siamo polvere sui mobili dentro una casa vuota

L’orgoglio è un brutto vizio ed io il bambino che ci gioca

Mai stato troppo in alto mai caduto nella droga

La notte è nera asfalto aspetto l’alba che mi trova

Un po’ di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano via da me

Stai meglio lontano via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po’ di me

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi

Non conta l’ego contano i concetti

Nessuno l’ha capito competiamo con noi stessi

Forse più salgo in alto più non vedo i miei difetti

Quando non so chi sono

Me lo urlano ai concerti

Di crisi già ne ho avute

L’inverno con le tute

Le corse e le cadute

Scontrarsi a mani nude

Mentre gli altri giocano

Io mi distinguo tra pochi che osano

E troverò

Un po’ di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano via da me

Stai meglio lontano via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po’ di me

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi

Le chiavi dell’uscita

Le ho messe nelle mani tue

Ma in questo labirinto siamo in due

Siamo in due

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi

Di Noi

Anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di Noi