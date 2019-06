Simona Borioni: con Rosalinda Celentano è finita per colpa dell’alcol

editato in: da

Quando lei ama lei, le coppie lesbo che fanno notizia

Rosalinda e Simona si sono dette addio a novembre. Ora si aggiungono nuovi particolari sulla rottura: è la stessa Simona Borioni ad aprire il suo cuore e confessarsi a Verissimo. La figlia del molleggiato aveva spiegato in un comunicato stampa la fine della loro storia, autodefinendosi “Incapace, attualmente, di amare”. La Borioni ha spiegato le sue motivazioni nel salotto di Sivia Toffanin: “Il problema della dipendenza dall’alcol è uno dei motivi che hanno portato alla separazione. Quando le problematiche di Rosalinda sono riaffiorate, io non ho più tenuto botta, non ce l’ho più fatta”.

Un grande amore, il loro, ma non un amore facile: “Sono stati 4 anni non semplicissimi. Io non ho mai conosciuto la famiglia Celentano. Credo che se io e la sua famiglia ci fossimo tenuti per mano saremmo riusciti meglio a fare da cuscinetto e da rete ai disagi e alle problematiche di Rosalinda. Separati non si possono ottenere gli stessi risultati. Io, per 4 anni, Rosalinda me la sono vissuta completamente da sola”.

Si sfoga, Simona Borioni, e racconta lo stupore provato quando ha saputo del comunicato con cui la sua ex compagna spiegava il loro addio: “Non ne ero al corrente. Una doccia fredda. Dopo il comunicato ci siamo sentite. Lei tenta ancora, a suo modo, di farmi capire quanto mi ama e quanto ancora è legata a me“.