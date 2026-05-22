Donald Trump, il figlio si sposa ma il Presidente USA non parteciperà: il vero motivo

Donald Trump Jr si sposa nel fine settimana del 23 maggio ma pare che suo padre Donald non sarà presente alle nozze. E svela il motivo

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Ansa Donald Trump non partecipa al matrimonio di Donald Trump Jr.

Quando si parla di Donald Trump e della famiglia presidenziale americana, la linea di confine tra sfera privata e geopolitica diventa inevitabilmente sottilissima. L’ultimo esempio arriva dall’imminente fine settimana del Memorial Day, che avrebbe dovuto vedere i riflettori accesi sul matrimonio dell’anno a Washington: quello del primogenito presidenziale, Donald Trump Jr., pronto a scambiare le promesse con la compagna Bettina Anderson. Eppure, a rubare la scena è l’annunciata – e clamorosa – assenza, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, del padre dello sposo, l’uomo più potente del mondo.

Dietro la mancata partecipazione del Presidente degli Stati Uniti non ci sono però freddezze familiari o vecchi rancori. Il motivo è strettamente istituzionale, dettato da una complessa scacchiera internazionale che non ammette pause. Interpellato direttamente dai giornalisti nello Studio Ovale, l’inquilino della Casa Bianca ha liquidato la questione con ironia, nascondendo dietro una battuta una realtà ben più seria: “Mio figlio mi vorrebbe al suo matrimonio nel fine settimana, ma io ho una cosa chiamata Iran”. La delicatissima crisi in Medio Oriente e le forti tensioni geopolitiche internazionali richiedono la sua presenza fissa al comando del Paese, rendendo un viaggio di piacere politicamente inopportuno.

Donald Trump, dalla Casa Bianca alle Bahamas: come la guerra ha cambiato i piani

Le parole di Donald Trump svelano solo in parte quanto la geopolitica abbia profondamente influenzato i progetti personali della coppia. Per mesi, infatti, le cronache rosa e i retroscena politici di Washington hanno inseguito l’indiscrezione di un fastoso matrimonio celebrato direttamente tra le mura storiche della Casa Bianca. Un evento che avrebbe avuto anche un forte peso d’immagine per la dinastia Trump. Ma l’inizio del conflitto e i delicati sviluppi internazionali hanno spinto Donald Jr. e Bettina Anderson a un drastico cambio di rotta. Consapevoli del messaggio visivo negativo che un banchetto sfarzoso a Washington avrebbe trasmesso mentre il Paese affronta una crisi bellica, i due hanno preferito ripiegare su una cerimonia blindatissima, intima e lontana dai riflettori della Capitale.

I futuri sposi voleranno così nella suggestiva cornice delle Bahamas. Secondo quanto rivelato da Page Six, la cerimonia si terrà su un’isola privata davanti a un ristrettissimo gruppo di familiari e amici intimi, meno di 50 invitati. Una scelta dettata anche da motivi di sicurezza: l’assenza del Presidente eviterà agli invitati le rigidissime e impattanti misure di protezione che un vertice di Stato mobile avrebbe inevitabilmente comportato su un atollo caraibico.

Un amore nato sotto i riflettori di Palm Beach

La svolta intima delle nozze contrasta con la sfarzosità che ha caratterizzato le prime tappe di questo amore. All’inizio dell’anno, l’addio al nubilato di Bettina Anderson a Mar-a-Lago – a tema “Giardino Incantato” – aveva riunito l’intero clan Trump al femminile, da Ivanka a Lara e Tiffany, confermando la totale inclusione della modella e socialite nella famiglia.

La storia tra Donald Jr. e Bettina è iniziata nel 2024, quando i due vennero paparazzati insieme per la prima volta durante l’estate, in un momento in cui la precedente relazione di lui con Kimberly Guilfoyle (oggi ambasciatrice in Grecia) volgeva ormai al termine. Dopo la conferma ufficiale a dicembre del 2024, Anderson è diventata una presenza fissa agli eventi istituzionali. Fino al romantico annuncio di fine 2025 a Camp David, culminato con la conferenza alla Casa Bianca in cui Donald Jr. ironizzò sul suo essere solitamente logorroico, ringraziando Bettina per aver pronunciato quell’unica, fondamentale parola: “Sì”. Una promessa che questo weekend diventerà realtà, seppur sotto l’ombra inevitabile della diplomazia mondiale.