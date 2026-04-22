Mario Tozzi si sposa a 66 anni con Silvia Ripà

Mario Tozzi pronto al secondo matrimonio con Silvia Ripà, archeologa e docente universitaria di 38 anni. La coppia ha scelto il massimo riserbo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mario Tozzi

Mario Tozzi si prepara a pronunciare di nuovo il fatidico sì. Il celebre divulgatore scientifico, volto amatissimo di Sapiens – Un solo pianeta, sarebbe infatti pronto al secondo matrimonio a 66 anni con Silvia Ripà, archeologa, docente universitaria ed editrice di 38 anni.

A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha portato alla luce una relazione rimasta fino a oggi lontana dai riflettori. Una scelta perfettamente coerente con il profilo riservato di Tozzi, da sempre poco incline a parlare della propria vita privata.

Già nel 2021, intervistato sul tema, il geologo aveva chiarito il suo punto di vista con poche parole, ma molto nette: “La mia vita privata non è interessante, sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio di diciassette anni che vuole fare l’attore comico”.

Una dichiarazione che sembrava voler chiudere ogni spazio alla curiosità pubblica, senza ulteriori dettagli sul passato sentimentale o su eventuali nuovi legami. Oggi, però, l’indiscrezione sulle nozze imminenti racconta un nuovo capitolo personale che, seppur vissuto con discrezione, inevitabilmente attira l’attenzione.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, i due sarebbero legati da tempo e avrebbero deciso di coronare la loro relazione con i fiori d’arancio.

Il matrimonio di Mario Tozzi, chi è la futura moglie Silvia Ripà

A fare battere il cuore del divulgatore sarebbe dunque Silvia Ripà, nata nel 1988 e lontana dal mondo dello spettacolo. Archeologa di formazione, la futura moglie di Mario Tozzi è docente universitaria ed editrice, con un percorso professionale costruito nel mondo della cultura e della ricerca.

Una figura riserbata, proprio come il compagno, e finora mai associata pubblicamente al noto geologo e volto televisivo. La loro relazione, infatti, non era mai stata ufficializzata né raccontata sui social o attraverso apparizioni pubbliche particolarmente evidenti.

Tra i due ci sono quasi trent’anni di differenza, un dettaglio che non sembra aver però inciso sulla solidità del rapporto. La coppia, almeno per il momento, ha scelto di non commentare la notizia e continua a mantenere il massimo riserbo.

Proprio questo silenzio contribuisce ad alimentare la curiosità attorno a una storia d’amore che appare costruita lontano dalle dinamiche dello spettacolo e della mondanità.

Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna conferma pubblica, ma un’indiscrezione che, trattandosi di uno dei volti più autorevoli della divulgazione scientifica italiana, ha inevitabilmente acceso l’interesse del pubblico.

La carriera di Mario Tozzi: dalla tv alla ricerca scientifica

Classe 1959, Mario Tozzi è da anni uno dei principali punti di riferimento della divulgazione ambientale e scientifica in Italia. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il successo di Sapiens – Un solo pianeta, il programma di prima serata in onda su Rai 3 che conduce da sette anni.

Un format che affronta i grandi interrogativi del nostro tempo: il rapporto tra uomo e natura, il futuro del pianeta, i cambiamenti climatici, l’evoluzione della specie umana e le sfide ambientali che attendono il mondo contemporaneo.

Ma la sua attività non si limita alla televisione. Tozzi è infatti primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno dei più importanti enti scientifici italiani, e dal 2013 ricopre anche il ruolo di commissario del Parco regionale dell’Appia Antica.

Nel suo curriculum figurano inoltre il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana e la presenza nel consiglio scientifico del WWF, a conferma di un impegno costante nella tutela ambientale e nella sensibilizzazione pubblica.

Ora, accanto ai successi professionali, arriva anche una nuova pagina privata: quella di un secondo matrimonio che segna una fase diversa della sua vita, più personale ma non meno significativa.