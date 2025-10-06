Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Ufficio Stampa Umberto Tozzi ha annunciato il tour d'addio: 12 tappe nel 2026

Dopo cinquant’anni di carriera, Umberto Tozzi dà l’addio alle scene e lo ha alla grande, come merita. Un’icona della musica italiana che vanta più di 80 milioni di dischi venduti, più di 2mila concerti nel mondo e brani rimasti nella storia. Il suo annuncio ha commosso i fan, che si preparano a salutarlo prendendo parte a L’Ultima Notte Rosa – The Final Show.

Dodici concerti d’addio

Ha inizio un tour che segnerà la fine della carriera memorabile di Umberto Tozzi. Il cantautore torinese ha deciso di concludere con una grande celebrazione, che partirà dall’Italia e terminerà all’estero, nei confini europei.

Ufficio Stampa

Sette gli appuntamenti nel nostro Paese e cinque al di fuori, a dimostrazione della grandezza del suo nome, che ha saputo superare il confine generazionale. Il sipario si aprirà per la prima volta il 5 marzo 2026 ed ecco tutte le tappe:

U – 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele;

M – 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio;

B – 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport;

E – 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum;

R – 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum;

T – 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena;

O – 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena;

T – 12 aprile 2026 – Zurigo – Kongresshaus;

O – 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle;

Z – 1° maggio 2026 – Bruxelles – Forest National;

Z – 6 maggio 2026 – Parigi – Le Grand Rex;

I – Londra.

Ogni concerto sarà un viaggio nella memoria collettiva. Una ghiotta chance per rivivere insieme ai fan i grandi brani che hanno segnato un’epoca: “Ogni palco e ogni tappa di questo tour sono stati per me fonte di grande gioia. È emozionante pensare che stia per finire ma ogni cosa ha il suo tempo. Questi ultimi appuntamenti saranno dolci serate irripetibili”.

Dove acquistare i biglietti

È comprensibile che la caccia al biglietto sarà molto complessa. I ticket andranno a ruba e, come sempre purtroppo, ci sarà da fare i conti anche con i bagarini. Parliamo in questo caso di chi tenterà di accaparrarsi quanti più biglietti possibile, per poi rivenderli a prezzi maggiorati online.

Ufficio Stampa

I fan potranno collegarsi su TicketOne.it o recarsi presso i punti vendita abituali. Sarà davvero l’ultimo grande appuntamento e il via alla vendita sarà dalle ore 14:00 di martedì 7 ottobre 2025. Si ricorda però che sarebbe il caso di collegarsi in anticipo, così da evitare file troppo lunghe.

Un ultimo disco imperdibile

Sapevamo ormai da tempo che Umberto Tozzi avrebbe posto la parola fine, ma non sapevamo ancora come. Per celebrare al meglio questo passo d’addio, il 28 novembre 2025 uscirà L’Ultima Notte Rosa Live. Un doppio album imperdibile, con 23 performance riarrangiate con orchestra e cinque brani inediti.

Tra questi, Vento d’aprile, dedicato alla piccola Elisa, morta nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming saranno devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, causa a cui Tozzi è profondamente legato. Un gesto che racconta molto dell’uomo oltre l’artista, capace di trasformare la sua musica anche in un messaggio di solidarietà e speranza.