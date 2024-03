Umberto Tozzi malato, addio alle scene: “Sono stati anni difficili”

Fonte: IPA Umberto Tozzi

Dopo 50 anni di carriera e successi indimenticabili come Gloria e Ti Amo, Umberto Tozzi ha annunciato il suo imminente addio alle scene. Una scelta su cui hanno influito, come ammesso dallo stesso interprete, anche i recenti problemi di salute: “Sono stati anni difficili, con la paura di non poter più risalire sul palco”. Il ritiro dal mondo della musica del cantautore sarà accompagnato da un ultimo, imperdibile tour mondiale.

Umberto Tozzi malato: l’addio alle scene

Ha scelto la cornice dello storico teatro dell’Olympia di Parigi per annunciare al mondo il suo imminente ritiro dalle scene: dopo 50 anni di carriera, Umberto Tozzi è pronto a dire addio alla musica, godendosi un po’ di meritato riposo. “È molto tempo che ci penso, e senza mostrare la cartella clinica vi dico che ho passato due anni molto difficili, con la paura di non poter risalire più sul palco. Mi sono spaventato. Questa paura ora l’ho superata e sono contento, ho ripreso a salire sul palco” ha spiegato commosso ai giornalisti.

Fonte: ANSA

Una scelta tutt’altro che semplice, su cui hanno inciso proprio i problemi di salute affrontati negli ultimi anni: lo stesso Tozzi aveva spiegato di aver fatto i conti con un brutto cancro alla vescica, e di essersi ammalato di Covid (per la terza volta) durante il percorso di chemioterapia. Vicende che lo hanno segnato profondamente, e a cui si è accompagnata una forte stanchezza: “Sono stanco perché è umano e ovvio che possa accadere. Sono in tour da 50 anni” ha spiegato ancora il cantautore.

Con una lunghissima carriera spalle e 2000 concerti in tutto il mondo, Umberto Tozzi è uno dei cantautori italiani più amati in tutto il mondo: sue hit indimenticabili come Gloria, Ti Amo e Gli innamorati. Un percorso costellato di successi, che vedrà il cantautore torinese impegnato per l’ultima volta sulle scene con un nuovo tour.



Umberto Tozzi, un tour prima del ritiro

Umberto Tozzi celebrerà l’addio alle scene con un tour dal titolo L’ultima notte rosa, che cita un suo iconico brano. Lo show toccherà per il momento tre continenti (Europa, America e Oceania), e vedrà Tozzi impegnato in trenta date e due concerti-evento in Italia: il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e il 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia: “Quando sarà l’ultima data penso che piangerò perché penso che questo dono che ho ricevuto di fare questo mestiere sia stato speciale” ha ribadito ancora in conferenza stampa.

Il tour rappresenta un vero e proprio testamento per Umberto Tozzi, che ha per questo deciso di offrire ai suoi fan un grande show sotto tutti i punti di vista: “Ho pensato di realizzare più di un sogno con questo Final Tour. In primis, perché con me ci sarà una big orchestra per far sì che la mia musica, che io ritengo sinfonica, acquisti valore nei live. Poi il fatto che quest’anno realizzo una produzione di canzoni inedite che uscirà il prossimo autunno, e in questo tour finalmente potrò suonare almeno quattro brani live di questa nuova produzione”. Insomma, un addio sì, ma decisamente in grande stile.