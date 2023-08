Umberto Tozzi, infortunio prima del concerto: come sta il cantautore

Umberto Tozzi si è infortunato prima del concerto che si sarebbe dovuto svolgere il 25 agosto all’Arena di Forlì. Con il suo Gloria Forever ha registrato il sold out praticamente quasi a ogni data, riconfermando soltanto una cosa: la sua voce, le sue canzoni e la sua capacità di interpretarle con il cuore continuano a conquistare un pubblico che abbraccia tante generazioni, anche le più giovani. Ma, per quanto “indistruttibili”, anche i grandi possono subire una battuta d’arresto e così, come lui stesso ha spiegato in un post su Instagram, è stato costretto a fermarsi per rimettersi del tutto.

Umberto Tozzi si è infortunato, il messaggio per i fan

C’è una certa amarezza nelle parole di Umberto Tozzi, costretto ad annullare il concerto del 25 agosto a Forlì per via di un infortunio. Ma al contempo quel che si percepisce dal post condiviso dallo stesso cantautore su Instagram è la voglia di rimettersi presto in carreggiata, tornando ad allietare i fan che lo seguono con tanto affetto. La tappa del Gloria Forever Tour di Forlì ne è un esempio: aveva registrato il sold out, ennesima conferma per un artista del suo calibro.

L’organizzazione aveva già comunicato l’annullamento del concerto, ma Tozzi ci ha tenuto a spiegare in prima persona quanto accaduto nelle scorse ore: “Ciao ragazzi , purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione ha scritto su Instagram – . Mi dispiace molto per tutte le persone che hanno comprato i biglietti di Forlì, ci vediamo presto se vi va il 25 novembre presso il teatro Fabbri di Forlì. I biglietti rimangono validi per la nuova data oppure potete chiedere il rimborso. Il concerto di Pescara invece purtroppo è annullato in quanto non ci sono date disponibili per il recupero. Vi abbraccio tutti“.

Una decisione sofferta ma necessaria per il cantautore che con questo tour sta girando da mesi l’Italia intera, regalando al pubblico serate magiche al ritmo dei suoi più grandi successi. Non sono semplici canzoni ma la bandiera di una generazione, piccoli tesori di scrittura e composizione che hanno segnato un’epoca, abbracciando quella odierna. Non c’è persona che possa resistere alla tentazione di canticchiare Gloria, in Italia come nel mondo.

Umberto Tozzi di nuovo sul palco dopo la lotta al tumore

Tozzi non è il primo artista costretto a fermarsi per via di un infortunio o un problema di salute. Lo abbiamo visto di recente con Francesca Michielin ma anche con Salmo, che ha spiegato su Instagram di avere un grave problema alla gola che richiede cure e riposo. Ma per il cantautore torinese questo piccolo intervento è poca cosa rispetto a quanto ha dovuto affrontare lo scorso anno.

Come lui stesso aveva raccontato al Corriere della Sera, durante una delle sue abituali visite di routine aveva ricevuto l’inaspettata diagnosi di tumore alla vescica, e da quel momento tutto è cambiato. “È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita”, aveva spiegato.

Per fortuna quello è ormai un capitolo chiuso, si spera definitivamente, e adesso l’unica cosa che occorre è il giusto riposo per riprendersi del tutto e tornare più forte che mai sul suo amato palcoscenico. Per sé stesso ma anche (se non soprattutto) per i suoi affezionati fan.