Fonte: IPA Umberto Tozzi, morto il fratello Franco a 79 anni

Franco Tozzi è morto all’età di 79 anni. Era il fratello maggiore del cantautore Umberto, con il quale ha condiviso non soltanto il legame fraterno ma anche la passione per la musica. Anche Franco era, infatti, un cantante e musicista con alle spalle una lunga carriera iniziata negli anni Sessanta che lo ha visto partecipare in più occasioni al Festival di Sanremo.

Umberto Tozzi, l’addio al fratello Franco su Instagram

Classe 1944, Franco Tozzi era una delle persone più importanti nella vita di Umberto, il celebre cantautore di grandi successi come Ti amo e Gloria. Sembra scontato visto che erano fratelli, ma c’era molto di più nel legame tra questi due uomini cresciuti a Torino a suon di musica.

Anche per tale ragione Umberto Tozzi gli ha voluto dedicare un breve ma commosso addio su Instagram, condividendo una foto in bianco e nero che ritrae il fratello agli esordi della sua carriera: “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Franco“.

La carriera da cantante e i Festival di Sanremo

Nato a Rodi Garganico in provincia di Foggia, Franco Tozzi è cresciuto con il fratello Umberto e la famiglia a Torino ed è lì che ha preso il via la sua carriera. Non roboante come quella del fratello, ma comunque longeva e ricca di successi che lo hanno reso fino ai giorni nostri una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano.

Da giovane aveva cominciato a lavorare nello stabilimento della Lancia di Chivasso ma il sogno di diventare musicista era troppo forte, tanto da spingerlo a lasciare il “posto fisso” e muovere i primi passi nel mondo che tanto desiderava conquistare. Il primo è al Festival di Castrocaro nel 1964, quando partecipa con il brano Due case, due finestre e vince su tutti, aggiudicandosi di diritto un posto al Festival di Sanremo dell’anno successivo. Non ha conquistato la vittoria in quell’anno, ma sempre nel 1965 a Un disco per l’estate riesce ad arrivare secondo sul podio dietro alla famosissima Orietta Berti con quella che ancora oggi è la sua canzone più famosa, I tuoi occhi verdi.

Il 1966 è l’anno del suo secondo Festival di Sanremo con la canzone Io non posso crederti, seguito da diverse edizioni di Un disco per l’estate. Nel frattempo forma il complesso Franco Tozzi Off Sound in cui suona con il fratello Umberto, qui nelle vesti di chitarrista ma che nel 1970 presta la voce al brano Qui: è stata la prima volta da cantante di Umberto Tozzi, nonché il trampolino di lancio di quello che sarebbe diventata una delle voci più amate della musica italiana.

Nonostante il passare del tempo, Franco Tozzi non ha mai smesso di suonare, scrivere, cantare e produrre i suoi brani e album. Nel 2016, ad esempio, pubblica Cinquanta per festeggiare appunto i suoi 50 anni di carriera, mentre nel 2018 pubblica il singolo Anna Anna. Ma non è tutto qui, perché ancora nel 2019 non solo pubblica un nuovo brano, I pazzi siete voi, ma tenta con lo stesso di partecipare ancora una volta al Festival di Sanremo.