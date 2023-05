Quanti Eurovision ha vinto l’Italia (oltre ai Maneskin)

Fonte: IPA Eurovision 2023, il turquoise carpet tra eccessi e strascichi: Mengoni superlativo

L’attesa per vedere Marco Mengoni mettersi alla prova in un palco prestigioso come quello dell’Eurovision Song Contest è altissima: il brano Due vite è inteso e ci ha già fatto sognare a Sanremo 2023. Come dimenticare, poi, che lui è già stato in gara nella kermesse canora internazionale 10 anni fa, dopo la vittoria all’Ariston con L’essenziale?

Ora è pronto a tornare e, in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il primo gradino del podio dell’edizione 2023, quanti sono gli Eurovision che ha vinto l’Italia?

Eurovision, tutte le vittorie dell’Italia

Nato nel 1956, l’Eurovision Song Contest è uno degli appuntamenti musicali più attesi: un’occasione unica per ascoltare musica da ogni parte di Europa (e non solo), ma anche per divertirsi seguendo una gara canora. Quest’anno a salire sul palco, per tenere alta la bandiera italiana, sarà Marco Mengoni dopo aver fatto furore con Due vite a Sanremo 2023. Ma prima di lui come sono andati gli artisti italiani all’Eurovision?

L’Italia è tra i Paesi che hanno dato vita alla kermesse internazionale e ha vinto tre volte, tra l’altro la passata edizione è stata ospitata a Torino e lì si sono esibiti due dei vincitori del passato. Ma chi sono? La prima è stata una donna, ovvero Gigliola Cinquetti che si era aggiudicata la vittoria nel 1964 con un brano che ormai è diventato un grande classico della musica leggera italiana, ovvero Non ho l’età per amarti. Sono dovuti passare quasi trent’anni, poi, per rivedere nuovamente un artista italiano dominare la classifica: a vincere nel 1990, infatti, era stato Toto Cotugno con Insieme: 1992. Recentissimo, infine, il primo posto dei Maneskin con la loro hit Zitti e buoni.

Brani diversi, che mostrano l’evoluzione della musica del nostro Paese. Senza dubbio, poi, è stata storica l’ultima vittoria, che ha avuto il pregio di far conoscere la band romana a livello internazionale. Non si può dimenticare, poi, che in un primo momento era stata segnata da una polemica poi conclusasi con la totale “assoluzione” di Damiano.

Tre anche le volte in cui l’Italia ha ospitato l’evento musicale. L’ultima edizione, come detto, si è tenuta a Torino e ha visto gareggiare per il nostro Paese Mahmood e Blanco con Brividi: per loro sesto posto, mentre la vittoria è andata all’Ucraina.

Italia all’Eurovision, tutte le volte che ci siamo aggiudicati il secondo e il terzo posto

L’Italia ha partecipato all’Eurovision a partire dalla prima edizione a oggi, ma in maniera discontinua: non ha preso parte alla kermesse dal 1994 al 1996 e poi nuovamente dal 1998 al 2010.

Interessante è anche vedere come si sono piazzati altri artisti italiani nel corso della storia della manifestazione. Ad esempio una delle canzoni simbolo dell’Italia (Volare di Domenico Modugno) nel 1958 aveva ottenuto il terzo posto, nel 1966 sempre lui si era aggiundicato un clamoroso ultimo posto con Dio come ti amo. Al terzo posto anche Emilio Pericoli nel 1963 con il brano Uno per tutte, Wess e Dori Ghezzi nel 1975 con Era, Umberto Tozzi e Raf nel 1987 con Gente di Mare e nel 2015 Il Volo con Grande amore.

Nella storia dell’Eurovision l’Italia ha ottenuto anche qualche “medaglia d’argento”: nel 1974 Gigliola Cinquetti con Sì, poi nel 2011 Raphael Gualazzi con Follia d’amore (Madness in love), nel 2019 secondo posto per Mahmood e la canzone Soldi.