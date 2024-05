Angelina Mango strega l’America, il New York Times: “Una stella nascente”

Secondo il New York Times, dopo l'Eurovision Angelina Mango potrebbe diventare una star internazionale proprio come i Maneskin

Fonte: IPA Angelina Mango

Già dai suoi esordi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango è stata in grado di entrare nei cuori degli spettatori per la sua voce incredibile e per la delicatezza con cui esprime i suoi sentimenti servendosi della musica. Un’attitudine che l’ha premiata anche durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo che, insieme al suo brano La Noia, l’ha portata non solo alla vetta della classifica, ma anche all’Eurovision Song Contest, uno dei palchi più ambiti per far conoscere la propria musica a livello internazionale. Apprezzatissima dai fan italiani, ora Angelina è una stella in ascesa anche secondo il pubblico oltreoceano. Lo conferma il New York Times, che in un editoriale ha speso parole meravigliose per la nostra beniamina.

Angelina Mango incanta l’America

Arrivata sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango ha fatto capire fin da subito che la sua fama e il suo successo sono tutt’altro che passeggeri. La cantante, vincitrice della kermesse sanremese del 2024, ha stregato gli spettatori nostrani e internazionali con una serie di performance incredibili, intonando La Noia, canzone che ormai risuona nelle orecchie e nel cuore di tutti. Un’ esperienza che, anche se le ha permesso di arrivare settima, le ha aperto le porte di una vetrina internazionale. Lo conferma il New York Times, che in un suo articolo si è concentrato sulla cantante chiedendosi se possa diventare un’altra star internazionale come è successo ai Maneskin.

Alex Marshall che, giornalista della testata americana, ha seguito in diretta l’evento e, parlando di Angelina Mango l’ha definita “una stella nascente”, prevedendo per lei un futuro che va ben oltre i confini italiani.

Oltre a ripercorrere la sua carriera artistica, il giornalista ha analizzato la sua performance spiegando che “Nel suo brano La Noia Mango canta in italiano sulle gioie della noia, su un ritmo orecchiabile.” Una scelta vincente per l’Italia che, come sottolineato ancora dalla testata americana, ha sviluppato l’abitudine di scegliere artisti che diventano stelle anche fuori del loro paese d’origine.

Ne sono un esempio i Maneskin, che dopo la loro partecipazione nel 2021 hanno sfondato con il loro rock a livello internazionale, e Mahmood, che con ben due partecipazioni e conosciutissimo e apprezzato in tanti Paesi.

Il successo di Angelina Mango

Che Angelina Mango sia destinata a seguire le orme dei suoi colleghi o meno, una cosa è certa: fin da subito la cantante è stata apprezzata da moltissimi. A oggi, infatti, La Noia è stata certificata doppio disco di platino, ed è entrata nella top200 della global chart di Spotify in 22 Paesi tra cui Regno Unito, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda.

La performance dell’Eurovision stata vista da oltre 20 milioni di persone grazie ai profili ufficiali di Eurovision su IG e TikTok, con commenti molto positivi, tanto da farla rientrare fino all’ultimo tra le favorite alla vittoria della competizione.

Ora Angelina è tornata in Italia e si prepara per esibirsi a Radio Italia Live, il concerto programmato per la serata del 15 maggio in piazza del Duomo a Milano. Un ritorno trionfale per un’artista che, sicuramente, farà ancora parlare di sé.