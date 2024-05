Concerto di Radio Italia 2024, la scaletta e dove vederlo: il ritorno di Angelina Mango

Piazza del Duomo a Milano è pronta per il concerto di Radio Italia, programmato per la serata del 15 maggio. In scaletta 12 incredibili artisti

Fonte: IPA Concerto di Radio Italia 2024, il ritorno di Angelina Mango

Dopo il successo del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest la programmazione dei grandi appuntamenti dedicati alla musica continua con il concerto di Radio Italia. L’evento, completamente gratuito, animerà la piazza del Duomo di Milano nella serata di mercoledì 15 maggio con dodici apprezzatissimi cantanti che si esibiranno in una serata di musica completamente live. Scopriamo la scaletta dell’evento.

“Radio Italia Live”, la scaletta del concerto

Anche quest’anno in piazza del Duomo a Milano è stato allestito il palco che ospiterà Radio Italia Live, il concerto dell’emittente radiofonica che terrà compagnia agli amanti della musica con 12 artisti e artiste amatissime nel panorama musicale italiano contemporaneo. Gran parte di loro è stata protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo e, oggi, tornerà a far cantare e ballare moltissimi fan sulle note delle loro canzoni più amate.

I cantanti che vedremo sul palco stasera sono Emma, che si è detta emozionantissima di poter partecipare a un evento live come questo: “La qualità è importante nella vita in generale e soprattutto quando si fa arte. La musica è una cosa meravigliosa, ma c’è dietro un grande sacrificio che qui ci viene restituito dall’entusiamo del pubblico che ci sarà in piazza.”

Insieme a lei Angelina Mango, che torna a cantare in Italia dopo la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di Malmo, ma anche Alessandra Amoroso, Annalisa, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Noemi, The Kolors, Ultimo, e l’incredibile rockettara Gianna Nannini.

Grande novità di quest’anno, la conduzione: a fare gli onori di casa, infatti, non saranno più Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ma alle voci conosciute e apprezzate di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

Ci sarà poi la terrazza Radio Italia, un luogo in cui Luca Ward introdurrà e presenterà live tutti gli artisti, con tanto di collegamenti speciali con il palco principale.

Punto di forza, come ogni anno, la possibilità di sentire i propri cantanti preferiti esibirsi completamente live, accompagnati da un’orchestra di 60 elementi e dal maestro Bruno Santori, che riarrangerà tutte le canzoni. Ogni artista canterà 3 pezzi, per un totale di ben 36 brani. “Questo è anche l’unico evento in Italia dovela musica è suonata esclusivamente dal vivo, senza una base. Il nostro format è ormai collaudato, con tre pezzi per ciascuno e l’orchestra di 60 elementi con gli arrangiamenti dei brani messi a punto in due settimane di prove.” ha spiegato Mario Volanti, presidente e fondatore dell’emittente radiofonica.

“Radio Italia Live”, dove vederlo

Un evento arrivato ormai alla sua 11esima edizione, ma non per questo meno emozionante e coinvolgente. “Ogni volta è come se fosse la prima. Con la magia di sempre. Anche quest’anno abbiamo cercato qualcosa di nuovo, sia per quanto riguarda l’allestimento sia la conduzione, anche se i protagonisti assoluti restano la musica e il coinvolgimento.” Racconta Mario Volanti.

Il concerto si svolgerà a partire dalle 20.40 fino a mezzanotte circa. Per accedere all’evento dal vivo, in modalità completamente gratuita, era necessario accreditarsi sul sito della radio, che ha fissato un tetto massimo di presenze a 20 mila persone, ormai raggiunto: il concerto è quindi sold out.

Per chi volesse godersi lo spettacolo da casa, Radio Italia Live sarà trasmesso in diretta su SkyUno, in streaming sulla piattaforma Now e in chiaro su TV8.