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IPA Come seguire Radio Italia Live 2026 a Milano: scaletta completa

Nuovamente in Piazza Duomo a Milano, torna Radio Italia Live. Il più grande evento musicale gratuito nel Paese è stato annunciato con tutti i dettagli del caso. Sappiamo esattamente quale sarà il cast degli artisti ed ecco tutte le informazioni per poterlo seguire dal vivo e non solo.

Radio Italia Live, la data

Doppio appuntamento per Radio Italia Live, con prima tappa a Milano, precisamente in Piazza Duomo, come detto, a partire dalle ore 20:40. La seconda invece al Sud, precisamente al Foro Italico di Palermo il prossimo 28 giugno.

La conduzione è stata affidata alle voci di Radio Italia, ovvero:

Giuditta Arecco;

Daniela Cappelletti;

Marco Falivelli;

Francesca Leto;

Mauro Marino;

Enzo Miccio;

Paoletta;

Emiliano Picardi.

La fase d’anteprima, invece, sarà guidata da Luca Ward, che leggerà inoltre dal vivo le schede di presentazione dei vari artisti che saliranno sul palco. Chiunque volesse vivere quest’esperienza in casa o in radio, inoltre, avrà anche accesso al backstage, dove saranno Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo. Per quanto riguarda il pre-show, invece, spazio a Laura Giane ed Edoardo Prelle.

Dove vedere il concerto

Neanche a dirlo, Radio Italia Live è trasmesso in diretta su Radio Italia e Radio Italia TV, sul canale 70 e 570 DTT, così come sul 725 di Sky, 35 di TivùSat. In streaming (audio e video) sarà possibile seguire il maxi evento su radioitalia.it, così come sul canale YouTube ufficiale e le app disponibili su iOS, Android, Huawei e i dispositivi Echo. Sappiamo inoltre che l’esibizione speciale di Sayf sarà disponibile in video su Spotify.

Per quanto in Piazza Duomo la musica verrà proposta molto prima, la diretta video partirà alle 20:40 in contemporanea su Sky Uno e TV8. Per quanto riguarda la presenza dal vivo, sarà possibile accreditarsi su Ticketone dalle ore 12:00 del 27 aprile, fino a esaurimento posti.

Gli artisti sul palco

La lista dei cantanti attesi per il Radio Italia Live è decisamente variegata. Ecco chi è stato annunciato (ordine alfabetico e non di apparizione):