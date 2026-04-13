Annalisa, il look total in pelle prima del tour: splendida

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Annalisa

Tra un’ospitata tv e l’altra, una polemica e l’altra, Annalisa si sta preparando per tornare a far ballare tutta Italia con il suo tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II. E con un Disco di Platino in più.

Dopo l’enorme successo di Canzone Estiva a conquistarlo, questa volta, è stato proprio l’album più recente, Ma io sono fuoco, che come da nome del progetto sarà al centro dei nuovi concerti nei palazzetti a partire dal prossimo 23 aprile.

“Grazie a tutti voi per questo risultato, per aver fatto diventare, ancora una volta, la mia musica anche la vostra. L’abbiamo vissuta concerto dopo concerto, sopra e sotto il palco, insieme. L’avete presa per mano e fatta diventare grande. Andiamo avanti così, in questo viaggio bellissimo”, si legge nella didascalia ad introdurre l’ultimo carosello Instagram che la cantante ha condiviso. Carosello che alterna scorci di vita in studio, altri sul palco e dietro le quinte, e in cui a spiccare è stato ancora una volta il glamour.

Annalisa, pelle nera e tocco sporty prima dell’inizio del tour italiano

Come Annalisa sia — meritatamente — diventata una popstar di livello internazionale oramai lo sappiamo: mentre i suoi colleghi si sfidavano a colpi di musica sul palco dell’Ariston, lo scorso Sanremo, lei aveva un nuovo singolo nella manica e si destreggiava tra una passerella e quella successiva nell’ambito delle Fashion Week nel mondo. Così, poco tempo dopo averla vista agghindata di tutto punto in front row da Mugler, ne è diventata persino brand ambassador.

Ciò non significa, però, che nella sua vita non vi sia più spazio per il casual: nella sequenza di foto e video condivisa sui social dalla cantautrice di Savona per annunciare Ma io sono fuoco come Disco di Platino a saltare all’occhio è stata una tenuta in particolare. Non tra quelle couture da scena, in equilibrio perfetto tra il sensuale e lo scenografico, ma una disinvolta, ad unire inaspettatamente due mondi opposti.

Scorrendo il carosello possiamo vederla con addosso l’accoppiata vincente pantaloni in pelle e stivali alti fino al ginocchio, abbinata in modo del tutto inaspettato ad una maglia oversize dalla silhouette sportiva.

Il capo dalle righe gialle su fondo blu, tanto abbondante da fungere da mini dress, aggiunge a tutto il look un contrasto sicuramente interessante e la colloca immaginariamente per l’ennesima volta come la classica “ragazza della porta accanto”, il che, malgrado la recente metamorfosi a icona sexy, è da sempre parte del suo grande fascino.

Annalisa sulla sua svolta sexy: “Anche se scopro le gambe resto una brava ragazza”

È stato proprio nel corso di una recente intervista che Annalisa stessa ha chiarito cosa si celi dietro a questa sua chiacchieratissima “svolta sexy”: “Non ho mai vissuto questa cosa come una cosa improvvisa: è stato graduale. Se anni fa ero una ragazzina anche un po’ spaventata, ora penso di aver imparato molte cose. E, anche se scopro le gambe, resto una brava ragazza”, ha spiegato.

La sua pseudo nuova immagine di popstar farebbe dunque parte del racconto, oltre ad essere il risultato della naturale maturazione e presa di consapevolezza di ogni donna giunta ai propri quarant’anni, e come ci ha particolarmente tenuto a chiarire è sempre lei a decidere come mostrarsi in scena.