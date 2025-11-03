Tra comfort e sensualità, gli stivali slouchy sono l'ultimo feticcio fashion di star e It-girl: cosa sono e come si indossano secondo le passerelle dell'autunno-inverno 2025/26

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Stivali slouchy Sportmax fall/winter 2025 - 2026

Il criterio infallibile per stabilire se un capo sia o meno alla moda, nell’autunno 2025? La sua vestibilità, che da qualche stagione a questa parte è sempre, rigorosamente ultra abbondante.

Non c’è naso storto che tenga, il filo rosso ad unire le tendenze del momento è senza dubbio l’oversize e questo è applicabile ad ogni ambito, panorama footwear compreso: tra le calzature imprescindibili del periodo brillano un po’ più di altri gli stivali slouchy, che — alti o bassi — si contraddistinguono per il loro gambale XXL, dalla texture morbida, duttile e arricciata. Un po’ come quelli di Capitan Uncino, per intenderci, ma dopo aver preso parte ad un corso di stile accelerato prima di tornare sulla piazza, si intende.

Gli stivali slouchy dettano tendenza nell’autunno-inverno 2025/26: cosa sono e quali modelli scegliere

Manifestazione ultima del vorticoso Revival anni Duemila, con il loro riconoscibile design scultoreo e il loro insito senso del comfort, gli stivali slouchy sono tutto ciò che le fashioniste da ogni angolo del mondo intendono indossare questa fredda stagione. Il perché è presto detto, e risiede nel loro stesso nome.

Rilassati, sciolti, morbidi e dalla struttura arricciata e ricadente, questi controversi modelli sono attualmente popolarissimi alti fino al ginocchio, in sensualissima versione cuissardes, sotto forma di ankle boots oppure ancora a metà polpaccio: se la l’altezza poco importa, è la loro vestibilità ad essere cruciale ed a regalare inedito slancio alla silhouette. Un dettaglio di certo non tralasciabile, che pesa enormemente sul loro successo.

Apparsi per la prima volta in pedana da Vivienne Westwood nel 1981 e da tempo cifra stilistica di Loewe, precisamente dal lancio dei suoi iconici Toy boots realizzati in morbida nappa di agnello con gambale XXL, gli slouchy boots sono tornati sulle passerelle dell’autunno-inverno 2025/26 con in versione più sobria e raffinata rispetto al passato. A darcene prova, come sempre del resto, le grandi maison.

Louis Vuitton li ha proposti alti fino a metà polpaccio e anche al ginocchio, declinati in un morbido tessuto di lana a dar vita a deliziose pieghe. Sacai, invece, li ha rivisitati in pelle e più bassi ma sempre con gambale abbondante e raggrinzito, chiuso da una fibbia lucente.

The Attico, ancora, dopo averli lanciati scamosciati si è divertita a giocare con l’effetto ottico di questa tipica texture ripiegata con delle ghette-cuissardes. Erano ankle boots squadrati quelli di Yohji Yamamoto, invece.

Materiale d’elezione il suede, come si vede, che, duttile e cedevole, crea spontaneamente pieghe molli e avvolgenti sulla figura ad ogni falcata. Questo, accanto a pelli lucide e similpelli, abbandona la rigidità formale per abbracciare una calzata effortless e confortevole, quasi come si parlasse di accoglienti calzini. Sì, ma un paio tremendamente alla moda.

Forse il merito di cotanta popolarità sta nella capacità di queste scarpe di combinare estetica senza tempo e attitudine contemporanea, forse proprio perché si esaudisce quel bisogno viscerale di rifugiarsi in indumenti cozy e caldi che in questi mesi dell’anno coglie ognuno di noi.

Di certo, d’altro canto, in quanto si sposano divinamente agli stili ed ai capi più diversi, dal classico completo sartoriale alle maxi gonne dal fascino boho. Una sola cosa è indubbia, però: se c’è un pezzo che non può assolutamente mancare nel guardaroba autunnale perfetto, questi sono proprio loro. Perciò quali scegliere, come abbinarli? Continua pure a leggere per scoprirlo.

Come indossare gli stivali slouchy nella fredda stagione 2025/2026, parola alle It-girl

Alti fino — e oltre — al ginocchio, con tacco basso e punta squadrata, gli stivali slouchy sono indossati spesso e volentieri dalle It-girl accanto ad impalpabili slip dress e gonne sottoveste, dando vita ad un affascinante contrasto di stile ma anche e soprattutto di texture dalle piene vibrazioni boho-chic, come ci mostra Chloé. Sienna Miller docet.

Il modo più semplice per lasciare che lo stivale slouchy slanci la figura? Accostandolo ad orli corti e cortissimi. Un miniabito o una microgonna sono le soluzioni ideali per creare un gioco di proporzioni che possa risultare naturale e fresco, mai eccessivo: la morbidezza del modello, contrapposta alla generosa porzione di gamba scoperta, vede così bilanciata la sua teatralità.

L’importante è prediligere sempre linee pulite e impeccabili, come vediamo in foto su Vittoria Ceretti, che garantiscano alla calzatura il centro dell’attenzione senza necessariamente sconfinare nel territorio del costume.

Un’altra formula infallibile, che non conosce tempo, è poi sicuramente quella di infilare i jeans skinny o quelli dritti all’interno degli stivali: un ritorno al passato, questo è vero, ma che se calibrato con il giusto lavaggio denim e con capi eleganti da sfoggiare in layering risulta moderno e quasi inedito.

Basterà puntare su di un blazer classico, una giacca di pelle oversize o più semplicemente un maglione basico, per dimostrare che persino le tendenze più radicali possono apparire insospettabilmente chic con il giusto dosaggio. Lo sa benissimo Hailey Bieber.

Chi ha detto, poi, che gli slouchy boots rientrino esclusivamente nello scenario calzature invernali da giorno? Nell’autunno 2025 essi rappresentano l’escamotage di stile perfetto per restare comode ma sofisticate anche di sera: ce lo insegnano le trendsetter del calibro di Elsa Hosk, che li sfoggiano frequentemente in combo ad abiti lunghi e iperfemminili senza mai privarli della loro grande eleganza.

Ultimo ma non per importanza, tra gli accostamenti più cool di stagione troviamo senza ombra di dubbio stivali slouchy e capi in maglia. Lo knitwear, come ogni anno con l’arrivo del gelo d’altronde, si sta prendendo largo spazio nel guardaroba capsula ideale e questa tipologia di scarpa promette di esaltarlo al meglio. Lo ha dimostrato perfettamente Leonie Hanne con questo look total Max Mara, selezionando un mini abito in maglia taupe, un maxi cappotto dello stesso colore, una maxi bag e dei cuissardes dal gambale esagerato nei toni del nocciola.

Insomma, le possibilità di abbinamento sono infinite e altrettante le prospettive di successo, basta dare loro fiducia ed un terreno da calcare.