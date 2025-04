Sempiterno odi et amo del panorama moda, i pantaloni aderenti fanno ancora tendenza: tutto sul controverso ritorno dei jeans skinny per la primavera 2025

Fonte: Getty Images Isabel Marant runway Fall/Winter 2025-2026

Un ritorno che proprio non pareva possibile, quello dei jeans skinny: dopo lungo tempo in vetta alle tendenze erano stati inaspettatamente messi da parte, di colpo come dimenticati, relegati alle zone d’ombra della cabina armadio e definitivamente schiacciati dall’ascesa di pantaloni dal taglio ampio e dalla semisconosciuta allure rilassata. Sebbene della loro ricomparsa nell’aria non ve ne fosse traccia alcuna, moda insegna che tutto ciò che sembra oramai superato prima o poi trova il modo di riaffiorare, e con forza ancora maggiore.

È ciò che è accaduto anche ai suddetti calzoni attillati, in occasione della primavera 2025 – ma forse persino da un po’ prima – nuovamente a disegnare la silhouette alla stregua di una spietata seconda pelle.

I jeans skinny sono (di nuovo) di tendenza: cosa sappiamo sul must-have della primavera 2025

È tutto vero: i famigerati pantaloni skinny, colpevoli di aver polarizzato i gusti di un’intera generazione e considerati spesso difficili da vestire, fanno di nuovo tendenza. Come di consueto, sono le passerelle dedicate alla bella stagione 2025 ad offrire la puntuale ispirazione di stile utile ad interpretare tale ritrovata passione al meglio: se è vero che i jeans aderenti rimandano immediatamente ad un preciso immaginario, quello riconducibile all’arco temporale che comprende gli anni 2010-16, inevitabilmente intrisi di nostalgia questi sono tornati oggi in chiave più contemporanea che mai.

Nettamente più aderenti rispetto ai colleghi a sigaretta di cui riprendono il profilo, simbolo punk e della controcultura tipica degli anni Ottanta, venerati un decennio dopo da icone di stile del calibro di Kate Moss, gli skinny 2.0 paiono essere attualmente qui per restare.

E, mentre l’intero mondo della moda è tuttora assorbito dal vivo dibattito in merito al controverso ritorno del capo in oggetto, conviene forse portarsi avanti e fare chiarezza riguardo quali di questi accaparrarsi.

La vecchia-nuova tendenza dal sapore malinconico si sta vedendo pian piano popolare lo scenario street style sulle gambe dei più ferrati intenditori di moda. Slim quanto basta per rievocare lo storico trend ma non tanto da cadere nell’eccesso, sempre rischioso e, se mal gestito, a tratti mortificante, lo skinny del 2025 abbraccia il corpo slanciando la silhouette.

Blu navy, celeste, antracite, bianco o dall’effetto distressed, il denim aderente di questa stagione tocca ogni sfumatura chiara sino a culminare nel nero, senza però tralasciare bianchi e grigi. Sulle declinazioni più all’avanguardia non mancano poi neppure applicazioni originali e dettagli stravaganti, atti a rendere questo modello il grande protagonista non solo dei look da giorno ma anche di quelli da gran sera.

Le ultime reinterpretazioni avvistate in passerella inducono decisamente a considerare l’indumento sotto una luce completamente nuova: Prada, ad esempio, ha fatto la sua proposta con un modello ibrido tra pantaloni e leggings, a vita alta e con tanto di passanti per la cinta, indossati dalle modelle con disinvoltura accanto a camicie di gusto bon ton e a giacche scamosciate, accompagnate da mocassini o stringate con plateau.

Isabel Marant, dal canto suo, ha puntato tutto su ensemble dall’anima hippy capitanati da pantaloni dalla vestibilità slim, dal taglio a vita bassa, ricchi di dettagli boho-chic in marrone scuro o in ecopelle dall’apparenza consumata, a dare il meglio di sé in compagnia di camicette adorne di frange e maniche a sbuffo.

Mostravano un’aura ricercata e sartoriale, invece, gli skinny disegnati dal marchio svedese Acne Studios: coniugando alla perfezione la calzata aderente ad un’eleganza assoluta, questi erano impreziositi da drappeggi posti sulla parte finale della gamba a conferire volume e movimento alla silhouette. Più eccentrica la versione in pelle scarlatta, sfoggiata in un look monocromatico da capo a piedi.

Come si indossano i jeans skinny secondo le celebrities: le fashion inspo

Infilati in un paio di stivali alti, accostati a delle sofisticate slingback in vernice oppure a delle ballerine – con l’istantaneo effetto revival assicurato – i jeans skinny del momento si portano con camicie ampie, raffinatissimi trench e giacche in suede. La regola universale, imprescindibile, è soltanto una: se nella porzione inferiore del corpo la decisa vestibilità del capo segue e racconta la forma che copre, sopra i volumi devono essere generosi.

Non ci troviamo di fronte ad un ritorno nostalgico, pertanto, bensì dinanzi ad una pagina inedita, forse la più raffinata della loro intera storia. Lo sanno perfettamente le star.

Lila Moss

Sulle orme della mamma, colei che ha fatto la storia della moda, Lila Moss sfila già in passerella e al di fuori da questa riporta le maggiori tendenze. Lo ha fatto anche con i pantaloni aderenti, abbinati come da manuale in chiave vintage a giacca in jeans dal piglio casual e t-shirt rigata Levi’s.

Matilde Lucidi

Anche la sua stoffa è la stessa della mamma, Bianca Balti: la giovanissima Matilde Lucidi ha sfoggiato i suoi jeans skinny in un particolare lavaggio di cotone azzurro chiaro, a tratti polveroso, quasi grigio, dalla vita spiccatamente bassa e dunque in pieno stile anni Duemila.

A questi ha accostato un lungo cardigan con frange, dal motivo etnico, ed un basico crop top nero. D’ispirazione western la cintura in pelle con maxi fibbia e piastrine argento, e così anche gli stivali.

Kendall Jenner

Trendsetter per nascita, Kedall Jenner non si è certo sottratta al ritorno del dibattuto trend in questione. La supermodella ha detto la sua con puntualità, scegliendo di abbinare un paio di pantaloni attillati in lavaggio medio-chiaro ad una semplice canotta bianca, ponendovi al di sopra come pezzo forte una giacca in pelle firmata Tommy Hilfiger con logo sulla schiena e toppe qua e là. Un look di matrice casual, vagamente nostalgico nell’anima, perfetto per questa primavera al suo preludio.

Emily Ratajkowski

Sono grigio antracite, invece, i denim aderentissimi per cui Emily Ratajkowski ha optato: la si vede nel primo scatto del carosello poco sopra appaiarli, a vita ultra bassa, ad un morbido cardigan marrone cioccolato sovrapposto ad una canotta a costine nera. Un outfit semplice, da tutti i giorni, e per questo sempre vincente.