Le slingback di vernice sono le scarpe da avere per svoltare ogni tuo look

Trend alert: le slingback in vernice sono il nuovo must have di stagione

Le slingback di vernice sono ufficialmente tornate al centro della scena, conquistando le passerelle, le vetrine e, soprattutto, i social media. Questo modello di scarpa, simbolo di eleganza senza tempo, sta vivendo un grande revival che mixa il fascino rétro allo stile cool e contemporaneo del momento. Da TikTok a Instagram, le slingback in vernice sono diventate un’ossessione virale, catturando l’attenzione di influencer, creator e appassionate di moda.

Cos’è una slingback e perché ci piace così tanto la versione in vernice?

La slingback è una scarpa che ha delle caratteristiche ben precise: il punto focale è il cinturino posteriore che lascia scoperto il tallone e avvolge delicatamente il piede, garantendo un comfort superiore rispetto ai tacchi chiusi tradizionali. L’aggiunta della vernice ne amplifica il fascino, regalando un effetto lucido e sofisticato che le rende le protagoniste del look senza la possibilità di passare inosservato.

Questa finitura rende le slingback perfette sia per look da giorno minimal che per outfit serali più glamour, passando da look con jeans a gamba larga agli abiti midi, fino ai completi sartoriali. Tra i modelli più iconici vale la pena ricordare le iconiche slingback di Chanel con punta di vernice arrotondata di un colore a contrasto, modello copertissimo che continua a rappresentare un simbolo di classe e raffinatezza.

Miraazzurra Slingback punta vernice modello Chanel

Slingback di vernice: i modelli più virali

Negli ultimi mesi, le slingback di vernice hanno spopolato sui social media, diventando un accessorio irrinunciabile per chi vuole aggiungere un tocco di glamour al proprio guardaroba e ideali anche per risolvere molti look da festa in questo periodo natalizio. Abbinate a blazer oversize, pantaloni sartoriali, gonne plissé o vestiti in velluto, i video che circolano sui più bei abbinamenti e outfit da copiare dimostrano tutti quanto un solo paio di scarpe possano elevare anche gli outfit più semplici, se si è in grado di scegliere bene.

Per questo, ispirati dai video più cliccati, abbiamo raccolto in questa selezione i modelli più in trend del momento per ricreare tutti gli outfit più virali.

Tra i modelli più amati nei video del format GRWM (Get Ready With Me) troviamo le slingback di vernice del colore di stagione, il Burgundy! Se cerchi un modello passepartout dal tacco basso e comodo ma dal design di tendenza, puoi optare per un modello come questo del brand Baisoiliha con piccole fibbie decorative e la punta pronunciata.



BAISOILIHA Slingback vernice Tacco kitten

Se vuoi osare con un tacco più alto puoi optare per questo modello di Magiopi dal tacco da 8,5 che si amplia sul finale per avere maggiore stabilità, strizzando l’occhio ai modelli da ballo.

Magiopi Slingback vernice Tacco alto

Se fai parte del team di chi i tacchi proprio non li tollera, sappi che le slingback verniciate sono molto glam anche in versione raso terra. Non ci credi? Dai un’occhiata a questo modello e scoprilo anche negli altri colori disponibili tra nero, bianco e nude. Potrebbero diventare le tue scarpe basse da sera preferite.

Slingback basse Slingback vernice raso terra in vari colori

Un altro dei modelli di tendenza che arrivano direttamente da TikTok è caratterizzato da una slingback verniciata con qualche dettaglio prezioso, ideale per look da sera e da festa. Fatti notare con un modello dal tacco diamante come questo, portabilissimo anche per serate lunghe e che richiedono di stare molto in piedi. Bianco, nero, rosso natale o rosa coquette, tu che colore scegli?

Mjiasiawa Slingback vernice con tacco diamante vari colori

E chi l’ha detto che il papillon lo debba indossare solo l’uomo? Tu indossalo sulle scarpe oppure aggiungici qualche brillantino per luccicare sotto le luci delle festività. Scegli questo modello tra tantissimi colori disponibili!

Aachcol Slingback vernice con fiocco

Elashe Slingback vernice con fiocco brillantino

E a proposito di colori, c’è un solo colore che rimane il colore più hot dell’inverno, soprattutto se verniciato: stiamo parlando del nero, la nuance passepartout per eccellenza! Con le slingback nere lucide potrai davvero sbizzarrirti con gli outfit e scegliere tra tanti modelli disponibili adatti sia ai look da giorno che a quelli da sera.

Per il giorno puoi scegliere un modello dal tacco basso e largo, perfetto per camminarci per ore tra un appuntamento ed un altro, e con punta quadrata, ideale anche sotto a un completo oversize o con un pantalone sartoriale a palazzo ma anche con una gonna a ruota anni ’50 e un top minimal per un outfit vintage che strizza l’occhio alle dive di un tempo.

Genshuo Slingback da giorno tacco basso punta quadrata

E se ti piace osare con un modello più contemporaneo e glamour, scegli la tua slingback verniciata bassa da giorno con qualche dettaglio particolare come questo.

Mijiasawa Slingback da giorno tacco basso con dettagli glam

Si avvicina la sera e non hai mai tempo di cambiarti prima dell’aperitivo? Scegli un modello semplice ma elegante, con tacco basso ma sottile che si adatta bene anche alle occasioni più formali e potrai passare dall’ufficio alla serata con le amiche senza cambiare scarpe. Pensale con pantaloni a sigaretta e una camicia bianca oversize per un tocco sofisticato e adatto a entrambe le occasioni.

Saeckted Slingback vernice nere tacco basso sottile

Di notte la vernice diventa protagonista e i centimetri di tacco si alzano: qui puoi osare con qualche dettaglio particolare come queste piccole borchie che contornano tutta la tomaia.

NobleOnly Slingback vernice nere nere

Oppure puoi far spuntare dal pantalone la punta argentata ma anche una fibbia decorativa lucidissima, pronta a farsi notare sotto ad ogni outfit. Abbinale con un abito lungo in seta o un completo nero per una serata speciale. Il riflesso lucido della vernice aggiungerà un tocco di lusso.

AAchool Slingback vernice nere con fibbia

Momch Slingback vernice nere con punta argento

Insomma, possiamo dire che le slingback di vernice rappresentano la perfetta combinazione di eleganza, praticità e modernità. Il loro ritorno nel panorama della moda ci dimostra che, ancora una volta, i grandi classici non passano mai di moda, ma si reinventano continuamente per soddisfare i gusti contemporanei. Se ancora non ne hai un paio, è il momento di aggiungerle al tuo guardaroba.

