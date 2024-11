Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sembra vivere un periodo di rinascita, dopo un momento molto complicato, dovuto alle conseguenze dello scandalo Pandoro, scoppiato lo scorso dicembre. L’influencer, infatti, dopo aver subito le conseguenze di quanto accaduto, sembra aver trovato, nuovamente, l’amore. Anche a livello professionale, dopo mesi di silenzio in cui Chiara Ferragni evitava ogni sponsorizzazione, l’attività social dell’imprenditrice digitale sembra essere, adesso, ripresa.

Di certo, Chiara Ferragni è tornata a intrattenere i suoi sostenitori sui social, sia con dei contenuti parlati, ma anche mostrando i suoi look. Di recente, l’influencer ha condiviso degli scatti con un outfit davvero trendy, tutto declinato delle tinte del burgundy, colore assolutamente di tendenza.

Chiara Ferragni, il coordinato di tendenza

L’ultimo anno di Chiara Ferragni è stato davvero tumultuoso. L’influencer, infatti, ha chiuso il 2023 al centro di uno scandalo mediatico, che, in seguito, si è tramutato anche in un’indagine giudiziaria a suo carico. L’imprenditrice digitale, infatti, dopo aver ricevuto una multa dall’Antitrust per la promozione del dolce natalizio, ha dovuto anche rispondere per truffa, per la stessa sua azione commerciale.

I suoi problemi professionali hanno portato delle conseguenze, anche, a livello personale, visto che, nei primi mesi del 2024, si è concluso anche il suo matrimonio con Fedez, dopo anni d’amore e due figli in comune: Vittoria e Leone Lucia Ferragni. Adesso, l’influencer sembra vivere una nuova felicità con Giovanni Tronchetti Provera e, anche se non rilascia dichiarazioni sul suo nuovo amore, ha ripreso a condividere i suoi momenti felici sui social.

Il 18 novembre 2024, infatti, Chiara Ferragni ha scelto di vivere una serata spensierata con le amiche Alice Campello e Diletta Leotta, passata a vedere l’ultima puntata de La Talpa, reality show presentato, proprio, dalla conduttrice sportiva. Per l’occasione l’influencer ha indossato un coordinato color burgundy, composto da minigonna in velluto, pullover e cappotto in tinta. Scegliendo, così, di seguire totalmente un trend di stagione, che vuole questa tonalità, come una di quelle più di tendenza al momento, anche nel mondo del make-up.

La gonna dell’imprenditrice digitale aveva un taglio dritto ed era accompagnata da una cintura in pelle con un dettaglio color argento centrale. Il pullover, scelto da Chiara Ferragni, invece, avevo uno scollo a V e lasciava la sua pancia, in parte scoperta, altro particolare molto di tendenza. Il cappotto, invece, si allungava, fin sotto le sue ginocchia e non presentava bottoni.

Chiara Ferragni, anche gli stivali sono burgundy

Il burgundy è uno dei colori di tendenza della stagione autunno-inverno 2024 e Chiara Ferragni ha voluto utilizzarlo per una delle sue ultime uscite, condividendo, anche, degli scatti sui social con addosso questo look: “Burgundy mood tutto l’autunno”.

Il coordinato, indossato dall’influencer, è stato accompagnato anche da degli stivali, alti fino al ginocchio, nello stesso colore e in pelle scamosciata. L’imprenditrice digitale ha scelto anche un paio di calze nere poco velate e una borsa con tracolla in una tonalità simile agli altri elementi dell’outfit.

I tanti sostenitori di Chiara Ferragni hanno ammirato questa sua scelta di stile, commentando con parole molto positive: “Semplicemente pazzesca con quest’outfit Chiara, bellezza e stile nella loro essenza migliore” e “Bellissimo sto look”.