Make-up burgundy. A chi sta bene e come indossare il colore dell’autunno

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: Getty Images Burgundy make-up, il colore dell'autunno

Se si parla di colori stagionali e di tendenze da seguire il burgundy è senza dubbio tra le cromie imperdibili e da sfoggiare in ogni modo possibile, dagli outfit al make-up burgundy, optando per dei beauty look sempre nuovi e per un trucco che sia sempre d’impatto, in qualunque modo decidiate di realizzarlo. Un colore che sta bene sia sulle labbra che sugli occhi ma anche sulle unghie realizzando una manicure dalle vibes autunnali e in cui a spiccare sia proprio questo colore intenso e corposo.

Che differenza c’è tra burgundy e bordeaux

Ma che colore è esattamente il burgundy e perché non deve essere confuso con il bordeaux? Perché in effetti sono due cromie totalmente diverse. Certo, a tutte è capitato di usare queste due parole come sinonimi, ma questi colori non sono la stessa cosa con nomi diversi, sono proprio due tonalità differenti ed è bene capire di cosa si sta parlando prima di acquistare dei prodotti del colore sbagliato.

Il bordeaux, infatti, è una cromia che arriva dalla combinazione di rosso e marrone, una tonalità scura di rosso e che prende il suo nome dal colore del vino francese che si produce nella città di Bordeaux appunto.

Quando si parla di burgundy, invece, ci si riferisce a un colore nato dall’unione di viola e rosso, una tonalità più fredda, che di fatti vira verso il violaceo. E che prende il suo nome dal vino prodotto in Borgogna, una regione della Francia, e che per questo viene anche spesso chiamato color vinaccia.

A chi sta bene il burgundy

Un colore che valorizza molto chi ha un incarnato freddo, in particolare il gruppo dell’armocromia inverno. Ma che di fatto si presta a enfatizzare anche altre tipologie di carnagione, come le pelli olivastre e più scure, con capelli neri e castani. Andando a creare un bel contrasto che accentua la profondità stessa del colore.

O ancora, come detto, è ottimo su chi ha la pelle chiara, capelli scuri e castani, occhi verdi, marroni e nocciola, tutte sfumature che esaltano al massimo le tonalità di un make-up burgundy creando un effetto unico e magnetico.

Come realizzare un make-up burgundy

Ed eccoci al momento che tutte stavate aspettando, ovvero come realizzare un make-up burgundy in perfetto mood stagionale e che vi faccia spiccare tra la folla. Per prima cosa occorre dire che il burgundy è un colore corposo, intenso, forte. Non adatto a chi desidera sfoggiare un beauty look minimal e dalle sfumature delicate, perché questa colorazione, anche se usata con parsimonia, si vede, soprattutto nel caso si utilizzino degli ombretti. Se applicato sulle labbra, invece, il burgundy risulta perfetto per dare un tocco di colore e di intensità alla bocca, anche se si lascia il resto del viso naturale e con un trucco occhi nude. Insomma, una cromia che si regge benissimo anche da sola.

Offerta Maybelline New York La tua tinta labbra per un make-up burgundy da urlo

Make-up burgundy per le labbra

Applicare un rossetto burgundy, infatti, è garanzia di successo e di fascino. Purché si faccia attenzione a come lo si usa. Questo colore, infatti, come accade per tutte le tonalità scure, tende ad assottigliare le labbra, quindi per chi ha le labbra sottili è importante optare per una texture cremosa e per un finish glossy, di modo da creare un effetto rimpolpante sulla parte ed evitare che diventi ancora più sottile.

Per chi ha labbra carnose, invece, è possibile sbizzarrirsi anche con delle formulazioni matte, sempre eleganti. E optando per un prodotto a lunga tenuta che vi assicuri un trucco labbra perfetto per tutto il giorno.

Ma non è solo una questione di forma delle labbra, c’è anche un fattore di colore dei denti. Più la dentatura è bianca e più il burgundy risalterà, proprio per il maggior contrasto che si crea.

Offerta Rimmel London Il rossetto burgundy per un make-up labbra impeccabile

Make-up burgundy sugli occhi

La stessa cosa vale per il make-up burgundy sugli occhi. Prima cosa da tenere a mente è di non esagerare con il colore perché già intenso di suo. Ma optare per un beauty look occhi sfumato a modi smokey eye. Un colore che dona il massimo di sé su chi ha gli occhi verdi o azzurri, che risaltano grazie alla componente violacea del colore burgundy. E per chi ha gli occhi nocciola o castani? Niente paura, perché anche questi colori possono essere messi in luce da un make-up burgundy, magari anche optando per un mascara della stessa tonalità.

Maybelline New York La tua palette occhi burgundy

KIKO Milano L’ombretto perfetto per un make-up burgundy

KIKO Milano Il mascara burgundy, un must per i tuoi occhi

Il burgundy sulle unghie

Infine, questa colorazione è l’ideale per valorizzare le unghie. Un modo davvero unico per utilizzare questo colore anche se non lo si vuole usare sul viso, magari perché ci sembra un po’ troppo eccessivo per l’occasione in cui vogliamo sfoggiarlo. E da applicare sia in versione opaca che lucida. Insomma, un colore che vale la pena di provare in ogni modo possibile e che non lascerete più per tutto l’inverno.

Offerta Essie Le tue unghie dal colore burgundy

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram