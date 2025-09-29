Dagli occhi alle labbra, un look monocromatico nelle tonalità del vino per uno stile sofisticato e audace che scalda l'autunno e infiamma TikTok

GettyImages Il wine make up è la tendenza beauty dell'autunno 2025

L’autunno 2025 ha il suo colore, ed è intenso, avvolgente e con un tocco di ribellione: il red wine (rosso vino). Non solo nel bicchiere, ma protagonista assoluto del beauty case. Il Red Wine make-up si è imposto come il trucco di stagione, un’ode alle sfumature profonde del burgundy, del prugna e del melograno che sta facendo breccia nel cuore di Millennials e Generazione Z. Un look che unisce l’eleganza decadente all’estetica grunge, creando un connubio irresistibile tra raffinatezza e un’anima rock.

Un ponte tra due generazioni: l’estetica grunge rivisitata

Se i Millennials ricordano con nostalgia l’era grunge degli anni ’90, con i suoi look “imperfetti” e carichi di eyeliner nero, la Generazione Z ne ha abbracciato l’essenza rielaborandola in chiave moderna. Il Red Wine make-up si inserisce perfettamente in questo revival, prendendo in prestito i toni cupi e l’attitudine “smoky” e “undone” tipici del grunge, ma elevandoli con un tocco di sofisticata monocromia.

L’appeal di questo trend risiede nella sua versatilità. Non è un trucco urlato, ma un’affermazione di stile sussurrata. Le labbra color vino conferiscono un’aria misteriosa e audace, mentre gli occhi sfumati nelle stesse tonalità creano uno sguardo magnetico e profondo. È un’estetica che permette di giocare con l’intensità, adattandosi sia a un look da giorno più soft che a uno da sera più drammatico, conquistando così le diverse sensibilità delle due generazioni.

Come ricreare il perfetto Red Wine Make-up con prodotti low cost

Non è necessario spendere una fortuna per cavalcare l’onda di questo trend. Il segreto sta nello scegliere le giuste tonalità e texture, e fortunatamente il mercato offre numerose opzioni economiche e performanti. Ecco una guida step-by-step per realizzare un impeccabile make-up color vino.

Lo sguardo è uno dei punti focali di questo look. L’obiettivo è creare una sfumatura morbida e allungata che ricordi l’effetto “smoky”.

Step 1: applica un primer occhi per evitare che l’ombretto vada nelle pieghe.

E.l.f Lock It Down Eyeshadow Primer

Step 2: con un pennello da sfumatura, applica un ombretto color malva o rosa antico opaco su tutta la palpebra mobile e nella piega dell’occhio come colore di transizione.

Max Factor Masterpiece Mono Eyeshadow 02 Dreamy Aurora

Step 3: scegli una palette di ombretti low cost che contenga diverse sfumature di burgundy, prugna e marrone rossiccio. Applica il colore più scuro (burgundy o prugna) nell’angolo esterno dell’occhio, portandolo leggermente verso la piega e lungo la rima ciliare inferiore. Con un pennello pulito, sfuma bene i bordi per creare una transizione graduale e un effetto “vissuto” tipico del grunge.

Maybelline New York The Burgundy Bar Palette 12 colori

Step 4: per un tocco di luce, applica un ombretto shimmer color rame o oro rosa al centro della palpebra mobile.

Olulac Ombretto liquido con glitter Sahara Gold

E.l.f Fine as Fleck Glitter Eyeshadow - Pop off Pink

Step 5: definisci lo sguardo con una matita nera o marrone scuro all’interno della rima ciliare superiore e inferiore. Abbonda con il mascara per ciglia voluminose e intense.

Labbra protagoniste: effetto “Vino-Stained”

Le labbra sono le vere star di questo make-up. L’effetto ricercato è quello di labbra “macchiate” dal vino, piene e definite ma non troppo perfette.

Step 1: dopo aver idratato bene le labbra con un balsamo, contornale con una matita di una tonalità leggermente più scura del rossetto che andrai ad applicare. Puoi anche sbordare leggermente per un effetto ottico di maggiore volume.

Rimmel London Lasting Finish Matita Labbra Viola

Impala Matita Labbra Automatica ORYX Colore Soft Burgundy Nº 213

Step 2: applica un rossetto liquido opaco o un rossetto cremoso color vino, vinaccia o amarena. Per un look più grunge, puoi tamponare leggermente il colore con le dita per un effetto meno definito.

Deborah Milano Red Touch Lipstick Rossetto Liquido Matte, N.9 Burgundy

Offerta Revolution Makeup Revolution Satin Kiss Lipstick Vampire

3ina The Cherry Lip Glaze - colore Cherry Glaze

Per bilanciare l’intensità di occhi e labbra, il blush deve essere discreto ma presente. Scegli un blush in polvere o in crema nelle tonalità del prugna o del rosa antico, sfumandolo verso le tempie.

Offerta Essence Baby Got Blush - Cherry

