Sebbene la clean girl aesthetic abbia dominato il 2025, i look di bellezza disordinati (i cosiddetti “messy looks”) sono destinati a fare un grande ritorno nel 2026. Il glam “vissuto” e sfumato si sta dimostrando il cavallo vincente dell’anno, con una nuova e unica regola: più il trucco è disordinato, meglio è.

L’influenza delle celebrity e del grunge

Sotto l’influenza di icone come Jenna Ortega e Dua Lipa, e trascinato dall’estetica massimalista di Euphoria e dall’immaginario “Brat” di Charli XCX, il messy makeup sta ufficialmente mettendo fine all’egemonia della clean girl. Dopo anni di visi levigati in stile AI e perfezione artificiale, la Gen Z sta riscoprendo il fascino del reale: un antidoto estetico che non nasconde la texture della pelle o le occhiaie, ma le trasforma in dettagli di un look misterioso e “vissuto”.

Basta osservare il cambio di rotta degli algoritmi: su TikTok, hashtag come #MessyGirlMakeup, #IndieSleaze e #RockstarGirlfriend accumulano miliardi di visualizzazioni, segnando il passaggio dal rigore minimalista a un grunge nostalgico e ribelle. Questo ritorno al passato è, ironicamente, il passo avanti più moderno del settore: a differenza dell’eyeliner grafico — che esige una mano ferma e palpebre lisce — il messy look è profondamente democratico.

Non serve essere esperti di sfumature né temere l’occhio incappucciato (hooded eyes): qui la “macchia” di colore è voluta, un’imperfezione studiata che valorizza ogni forma del viso attraverso ombre naturali e un’attitudine sfacciatamente cool.

Messy eye make-up

Come si evince facilmente, gli occhi sono i protagonisti indiscussi del look, valorizzati da prodotti applicati senza troppe regole e pronti a catturare ogni luce nella stanza.

Ecco quali sono gli elementi chiave del perfetto messy eye make-up look:

Eyeliner: non deve essere preciso; la sfumatura “vissuta” è il segreto.

Mascara: applicato generosamente per ciglia quasi pesanti.

Glitter: protagonisti assoluti, da stendere in modo quasi casuale.

Questo make-up non è progettato per restare impeccabile: più tempo passa, migliore è l’effetto, perché l’imperfezione è parte essenziale di questa estetica. Con un occhio al presente e uno al passato, immaginate Kate Moss nella sua epoca più ribelle, Paris Hilton ai party dei primi anni 2000 o, più recentemente, Charli XCX durante il suo Brat Tour. È questa la moodboard di riferimento.

Come realizzare il messy eye make-up step-by-step

Inizia con una base leggera e luminosa, quanto basta per uniformare l’incarnato senza mascherare la naturale grana della pelle.

Applica un velo di ombretto grigio o marrone sulla palpebra per “sporcarla” leggermente. Puoi optare per una palette che includa queste due shades e mixarle tra loro per ottenere l’effetto sfumato perfetto.

Traccia una linea di matita nera lungo la rima ciliare inferiore, sfumandola con un pennello e allungandola verso l’esterno per allungare l’occhio.

In alternativa, puoi optare per una matita color bronzo: è l’opzione ideale per chi desidera un look più caldo e vibrante, capace di illuminare lo sguardo mantenendo intatto quel tocco “vissuto” e rock perfetto per questo beauty look.

Ora divertiti! Gioca con gli ombretti glitter o metallizzati, senza regole rigide: scegli la tonalità che preferisci, ma sappi che l’argento è nato praticamente per questo look. Per questo tipo di ombretti, l’ideale è applicare tutto direttamente con le dita, sfumando un po’ anche nell’angolo interno dell’occhio.

Completa con un mascara nerissimo ed extra volumizzante; non aver paura di esagerare! L’effetto ciglia ”a ragnetto” in questo caso è perfetto per un look bold e messy.

Per quanto riguarda le labbra, restano semplici e nude: scegli un burrocacaco leggermente rosato abbinato ad una sottile linea di matita del colore delle tue labbra, sbordando leggermente per un effetto plumping immediato. Se ti piace l’effetto, aggiungi un gloss trasparente.

Per finire, aggiungi un velo di blush rosato luminoso per rendere la pelle ancora più radiosa.

